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22. septembra 2026

Má šesť rokov a pozná 1 300 algoritmov. Rubikovu kocku skladá v priemere za 4,27 sekundy – VIDEO


Tagy: Rubikova kocka Svetový rekord

Číňanka Lien Jün-č' prekonala ženský svetový rekord dvakrát v priebehu niekoľkých dní. Denne trénuje dve až tri hodiny a ako prvá žena sa dostala s priemerom pod 4,5 sekundy. Iba šesťročná ...



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gettyimages 471582885 676x451 22.9.2026 (SITA.sk) - Číňanka Lien Jün-č' prekonala ženský svetový rekord dvakrát v priebehu niekoľkých dní. Denne trénuje dve až tri hodiny a ako prvá žena sa dostala s priemerom pod 4,5 sekundy.


Iba šesťročná Číňanka Lien Jün-č' vytvorila nový ženský svetový rekord v skladaní klasickej Rubikovej kocky 3x3x3. Na súťaži v Kuang-čou dosiahla priemerný čas 4,27 sekundy a ako prvá žena v histórii sa dostala pod hranicu 4,5 sekundy. Výsledok potvrdila Svetová asociácia Rubikovej kocky (WCA).

Nešlo pritom o jeden výnimočne rýchly pokus. Lian absolvovala päť riešení v časoch od 4,02 do 4,54 sekundy. Po odpočítaní najlepšieho a najhoršieho výsledku, ako stanovujú pravidlá súťaže, jej zostal rekordný priemer 4,27 sekundy.

Svoj vlastný svetový rekord pritom prekonala iba niekoľko dní po jeho vytvorení. Na predchádzajúcej súťaži vo Wu-chane dosiahla priemer 4,52 sekundy, v Kuang-čou ho následne stlačila o ďalšiu štvrťsekundu. Obe podujatia boli oficiálnymi súťažami WCA.


Dievča z čínskeho Čcheng-tu, ktoré prezývajú Č'-č', sa k Rubikovej kocke dostalo prostredníctvom jedného z mimoškolských krúžkov. Venovala sa aj tancu a hudbe, jej matka Lin Jang-si si však postupne všimla jej mimoriadny talent na skladanie kocky.

Dnes Lien ovláda viac než 1 300 algoritmov a skladaniu sa venuje dve až tri hodiny denne. Keď sa jej napredovanie spomalilo, rodičia ju začali voziť z Čcheng-tu do Šanghaja za špičkovými trénermi. Jej prvé pokusy pritom trvali približne 90 sekúnd, postupne sa dostala na 60 a 40 sekúnd až k súčasným časom okolo štyroch sekúnd.

„Skladanie Rubikovej kocky zlepšuje sústredenie, pamäť, logické myslenie, priestorovú predstavivosť a pomáha rozvíjať zdravý prístup k víťazstvám a prehrám,“ povedala jej matka. „Nie je to len o slepom memorovaní vzorcov, ale o používaní logického uvažovania pri hľadaní optimálnych riešení.“


Zdroj: SITA.sk - Má šesť rokov a pozná 1 300 algoritmov. Rubikovu kocku skladá v priemere za 4,27 sekundy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rubikova kocka Svetový rekord
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