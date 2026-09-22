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22. septembra 2026
Ronaldinho zhrabol peniaze, odohral zápas a už ho nebolo. Slovenské legendy kritizujú správanie legendárneho Brazílčana – VIDEO
Údajne Brazílčania mali zinkasovať tisíce eur za exhibíciu, Slováci nedostali ani cent a do Trnavy sa museli dostať za peniaze z vlastného vrecka. Brazílsky futbalista Ronaldinho sa cez víkend vrátil ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Údajne Brazílčania mali zinkasovať tisíce eur za exhibíciu, Slováci nedostali ani cent a do Trnavy sa museli dostať za peniaze z vlastného vrecka.
Brazílsky futbalista Ronaldinho sa cez víkend vrátil na Slovensko, keď v rámci exhibície v Trnave vypredal Štadión Antona Malatinského.
Diváci sledovali súboj slovenských legiend s brazílskym výberom R10. Domáci napokon zvíťazili 6:4 a 46-ročný bývalý útočník sa postaral o gól aj asistenciu.
Ronaldinho nastúpil po boku ďalších známych brazílskych futbalistov vrátane Maicona, Nalda, Aldaira či Klébersona. Proti nim stáli napríklad Miroslav Karhan, Ľubomír Moravčík, Martin Škrtel, Ján Ďurica, Juraj Kucka či Filip Hološko.
Okrem tohto zápasu si mohli priaznivci zakúpiť aj rôzne balíčky ako napríklad exkluzívna večera s legendárnym futbalistom za 1 000 eur či dopriať zážitok svojmu dieťaťu, ktoré nastúpi po boku svetoznámych aj slovenských hráčov za 2 000 eur.
Ďalšia možnosť bola zúčastniť sa na VIP párty po stretnutí, no tá bola v Bratislave a nie Trnave - konkrétne na petržalskej strane Dunaja na jednom z pontónov. Lístok stál až 370 eur.
Ľudia, ktorí si ho zakúpili, však ostali sklamaní a oči im ostali len pre plač. Nikto z futbalistov z jedného či druhého výberu do hlavného mesta Slovenska neprišiel.
Okrem športových redaktorov a jednotlivcov, ktorí sa chceli zúčastniť na afterpárty s hviezdami, tam bol ešte DJ, ktorý hral v podstate len sám pre seba.
"Nečakajte, že sem prídu futbalisti a už vôbec nie Ronaldinho," povedal jeden z pracovníkov SBS služby pre web sport24.sk.
Organizátori podcenili logistiku, keďže väčšina futbalistov vrátane Ronaldinha boli ubytovaní v Trnave. Spomenuté médium oslovilo kompetentných a požiadalo o vysvetlenie, no odpoveď zatiaľ nedostalo.
Martin Škrtel a Erik Jendrišek už vopred oznámili že pre rodinné a pracovné povinnosti nebudú cestovať do Bratislavy na pozápasovú akciu.
To však nebolo všetko. "Očakával som, že sa Ronaldinho pri každom z nás hráčov, ktorí mali proti nemu na druhý deň nastúpiť, aspoň na malú chvíľku pristaví, prípadne sa s nami odfotí. Lenže to bol omyl! Sedel sám pri stole, očividne bol nervózny a keď dojedol, zdvihol sa a cestou z miestnosti sa akurát tak pristavil pri jednotlivých stoloch a naraz sa odfotografoval so všetkými, ktorí pri nich sedeli. Následne odišiel a v ten deň sme ho už nevideli," opísal piatkový (18.9.) večer v trnavskom hoteli jeden nemenovaný slovenský hráč.
Hviezdny Brazílčan mal na štadióne dokonca aj vlastnú šatňu. "Podľa informácií mal prísť do našej kabíny, kde mal takmer každý z nás pripravené preňho nejaké veci na podpis. Keďže neprišiel, mali sme ich vyzbierať a poslať mu ich do jeho šatne. Boli medzi nimi dresy, lopty a zopár iných vecí. Čuduj sa svete, späť sa vrátila ledva polovica, kam zmizla tá druhá, nikto netuší," pokračoval ďalší z tímu slovenských legiend, no radšej anonymne.
Ján Ďurica však neskrýval svoju frustráciu. Prišiel o všetky štyri značkové dresy. "Išlo o dresy pre deti, ktorým som chcel urobiť radosť. Teraz by som už ten jeho podpis aj oželel, ale že sa ku mne nedostane späť ani jeden dres, to mi vážne hlava neberie. Som z toho naozaj smutný," povedal pre spomínanú webstránku.
Jendrišek získal podpis, no išlo o 15 sekúnd času kedysi fenomenálneho Ronaldinha. Potom ho najbližšie uvidel až na stretnutí a po ňom už nikde.
Brazílčania údajne zinkasovali tisíce eur za exhibíciu, Slováci nedostali ani cent a do Trnavy sa museli dostať za peniaze z vlastného vrecka. Hradené boli večera a jedna noc v trnavskom hoteli.
"Aj to nás ráno hnali z izieb. Celá akcia sa točila len okolo Brazílčanov. A Ronaldinho? Neprejavil takmer žiadne emócie, je mu očividne jedno, či je na tribúne 20, 50 alebo 100-tisíc ľudí. Môže byť hviezda, aká chce, ale nejaký čas sa mohol hráčom súpera aspoň venovať. Takto len zhrabol peniaze, odohral zápas a už ho nebolo," dodal ďalší zo sklamaných futbalistov slovenského tímu.
Zdroj: SITA.sk - Ronaldinho zhrabol peniaze, odohral zápas a už ho nebolo. Slovenské legendy kritizujú správanie legendárneho Brazílčana – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Brazílsky futbalista Ronaldinho sa cez víkend vrátil na Slovensko, keď v rámci exhibície v Trnave vypredal Štadión Antona Malatinského.
Diváci sledovali súboj slovenských legiend s brazílskym výberom R10. Domáci napokon zvíťazili 6:4 a 46-ročný bývalý útočník sa postaral o gól aj asistenciu.
Ronaldinho nastúpil po boku ďalších známych brazílskych futbalistov vrátane Maicona, Nalda, Aldaira či Klébersona. Proti nim stáli napríklad Miroslav Karhan, Ľubomír Moravčík, Martin Škrtel, Ján Ďurica, Juraj Kucka či Filip Hološko.
Exkluzívna párty
Okrem tohto zápasu si mohli priaznivci zakúpiť aj rôzne balíčky ako napríklad exkluzívna večera s legendárnym futbalistom za 1 000 eur či dopriať zážitok svojmu dieťaťu, ktoré nastúpi po boku svetoznámych aj slovenských hráčov za 2 000 eur.
Ďalšia možnosť bola zúčastniť sa na VIP párty po stretnutí, no tá bola v Bratislave a nie Trnave - konkrétne na petržalskej strane Dunaja na jednom z pontónov. Lístok stál až 370 eur.
Ľudia, ktorí si ho zakúpili, však ostali sklamaní a oči im ostali len pre plač. Nikto z futbalistov z jedného či druhého výberu do hlavného mesta Slovenska neprišiel.
Podcenená logistika
Okrem športových redaktorov a jednotlivcov, ktorí sa chceli zúčastniť na afterpárty s hviezdami, tam bol ešte DJ, ktorý hral v podstate len sám pre seba.
"Nečakajte, že sem prídu futbalisti a už vôbec nie Ronaldinho," povedal jeden z pracovníkov SBS služby pre web sport24.sk.
Organizátori podcenili logistiku, keďže väčšina futbalistov vrátane Ronaldinha boli ubytovaní v Trnave. Spomenuté médium oslovilo kompetentných a požiadalo o vysvetlenie, no odpoveď zatiaľ nedostalo.
Martin Škrtel a Erik Jendrišek už vopred oznámili že pre rodinné a pracovné povinnosti nebudú cestovať do Bratislavy na pozápasovú akciu.
Neskrývali frustráciu
To však nebolo všetko. "Očakával som, že sa Ronaldinho pri každom z nás hráčov, ktorí mali proti nemu na druhý deň nastúpiť, aspoň na malú chvíľku pristaví, prípadne sa s nami odfotí. Lenže to bol omyl! Sedel sám pri stole, očividne bol nervózny a keď dojedol, zdvihol sa a cestou z miestnosti sa akurát tak pristavil pri jednotlivých stoloch a naraz sa odfotografoval so všetkými, ktorí pri nich sedeli. Následne odišiel a v ten deň sme ho už nevideli," opísal piatkový (18.9.) večer v trnavskom hoteli jeden nemenovaný slovenský hráč.
Hviezdny Brazílčan mal na štadióne dokonca aj vlastnú šatňu. "Podľa informácií mal prísť do našej kabíny, kde mal takmer každý z nás pripravené preňho nejaké veci na podpis. Keďže neprišiel, mali sme ich vyzbierať a poslať mu ich do jeho šatne. Boli medzi nimi dresy, lopty a zopár iných vecí. Čuduj sa svete, späť sa vrátila ledva polovica, kam zmizla tá druhá, nikto netuší," pokračoval ďalší z tímu slovenských legiend, no radšej anonymne.
Ján Ďurica však neskrýval svoju frustráciu. Prišiel o všetky štyri značkové dresy. "Išlo o dresy pre deti, ktorým som chcel urobiť radosť. Teraz by som už ten jeho podpis aj oželel, ale že sa ku mne nedostane späť ani jeden dres, to mi vážne hlava neberie. Som z toho naozaj smutný," povedal pre spomínanú webstránku.
Obrovské odmeny
Jendrišek získal podpis, no išlo o 15 sekúnd času kedysi fenomenálneho Ronaldinha. Potom ho najbližšie uvidel až na stretnutí a po ňom už nikde.
Brazílčania údajne zinkasovali tisíce eur za exhibíciu, Slováci nedostali ani cent a do Trnavy sa museli dostať za peniaze z vlastného vrecka. Hradené boli večera a jedna noc v trnavskom hoteli.
"Aj to nás ráno hnali z izieb. Celá akcia sa točila len okolo Brazílčanov. A Ronaldinho? Neprejavil takmer žiadne emócie, je mu očividne jedno, či je na tribúne 20, 50 alebo 100-tisíc ľudí. Môže byť hviezda, aká chce, ale nejaký čas sa mohol hráčom súpera aspoň venovať. Takto len zhrabol peniaze, odohral zápas a už ho nebolo," dodal ďalší zo sklamaných futbalistov slovenského tímu.
Zdroj: SITA.sk - Ronaldinho zhrabol peniaze, odohral zápas a už ho nebolo. Slovenské legendy kritizujú správanie legendárneho Brazílčana – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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