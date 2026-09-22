Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 22.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Móric
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

22. septembra 2026

Ronaldinho zhrabol peniaze, odohral zápas a už ho nebolo. Slovenské legendy kritizujú správanie legendárneho Brazílčana – VIDEO


Tagy: Exhibícia Podpisy sklamanie Slovenskí futbalisti

Údajne Brazílčania mali zinkasovať tisíce eur za exhibíciu, Slováci nedostali ani cent a do Trnavy sa museli dostať za peniaze z vlastného vrecka. Brazílsky futbalista Ronaldinho sa cez víkend vrátil ...



Zdieľať
22.9.2026 (SITA.sk) - Údajne Brazílčania mali zinkasovať tisíce eur za exhibíciu, Slováci nedostali ani cent a do Trnavy sa museli dostať za peniaze z vlastného vrecka.


Brazílsky futbalista Ronaldinho sa cez víkend vrátil na Slovensko, keď v rámci exhibície v Trnave vypredal Štadión Antona Malatinského.

Diváci sledovali súboj slovenských legiend s brazílskym výberom R10. Domáci napokon zvíťazili 6:4 a 46-ročný bývalý útočník sa postaral o gól aj asistenciu.

Ronaldinho nastúpil po boku ďalších známych brazílskych futbalistov vrátane Maicona, Nalda, Aldaira či Klébersona. Proti nim stáli napríklad Miroslav Karhan, Ľubomír Moravčík, Martin Škrtel, Ján Ďurica, Juraj Kucka či Filip Hološko.

Exkluzívna párty


Okrem tohto zápasu si mohli priaznivci zakúpiť aj rôzne balíčky ako napríklad exkluzívna večera s legendárnym futbalistom za 1 000 eur či dopriať zážitok svojmu dieťaťu, ktoré nastúpi po boku svetoznámych aj slovenských hráčov za 2 000 eur.

Ďalšia možnosť bola zúčastniť sa na VIP párty po stretnutí, no tá bola v Bratislave a nie Trnave - konkrétne na petržalskej strane Dunaja na jednom z pontónov. Lístok stál až 370 eur.

Ľudia, ktorí si ho zakúpili, však ostali sklamaní a oči im ostali len pre plač. Nikto z futbalistov z jedného či druhého výberu do hlavného mesta Slovenska neprišiel.




Fotogaléria: Ronaldinho

















31 fotiek v galérii








Podcenená logistika


Okrem športových redaktorov a jednotlivcov, ktorí sa chceli zúčastniť na afterpárty s hviezdami, tam bol ešte DJ, ktorý hral v podstate len sám pre seba.

"Nečakajte, že sem prídu futbalisti a už vôbec nie Ronaldinho," povedal jeden z pracovníkov SBS služby pre web sport24.sk.

Organizátori podcenili logistiku, keďže väčšina futbalistov vrátane Ronaldinha boli ubytovaní v Trnave. Spomenuté médium oslovilo kompetentných a požiadalo o vysvetlenie, no odpoveď zatiaľ nedostalo.

Martin Škrtel a Erik Jendrišek už vopred oznámili že pre rodinné a pracovné povinnosti nebudú cestovať do Bratislavy na pozápasovú akciu.


Neskrývali frustráciu


To však nebolo všetko. "Očakával som, že sa Ronaldinho pri každom z nás hráčov, ktorí mali proti nemu na druhý deň nastúpiť, aspoň na malú chvíľku pristaví, prípadne sa s nami odfotí. Lenže to bol omyl! Sedel sám pri stole, očividne bol nervózny a keď dojedol, zdvihol sa a cestou z miestnosti sa akurát tak pristavil pri jednotlivých stoloch a naraz sa odfotografoval so všetkými, ktorí pri nich sedeli. Následne odišiel a v ten deň sme ho už nevideli," opísal piatkový (18.9.) večer v trnavskom hoteli jeden nemenovaný slovenský hráč.

Hviezdny Brazílčan mal na štadióne dokonca aj vlastnú šatňu. "Podľa informácií mal prísť do našej kabíny, kde mal takmer každý z nás pripravené preňho nejaké veci na podpis. Keďže neprišiel, mali sme ich vyzbierať a poslať mu ich do jeho šatne. Boli medzi nimi dresy, lopty a zopár iných vecí. Čuduj sa svete, späť sa vrátila ledva polovica, kam zmizla tá druhá, nikto netuší," pokračoval ďalší z tímu slovenských legiend, no radšej anonymne.

Ján Ďurica však neskrýval svoju frustráciu. Prišiel o všetky štyri značkové dresy. "Išlo o dresy pre deti, ktorým som chcel urobiť radosť. Teraz by som už ten jeho podpis aj oželel, ale že sa ku mne nedostane späť ani jeden dres, to mi vážne hlava neberie. Som z toho naozaj smutný," povedal pre spomínanú webstránku.

Obrovské odmeny


Jendrišek získal podpis, no išlo o 15 sekúnd času kedysi fenomenálneho Ronaldinha. Potom ho najbližšie uvidel až na stretnutí a po ňom už nikde.

Brazílčania údajne zinkasovali tisíce eur za exhibíciu, Slováci nedostali ani cent a do Trnavy sa museli dostať za peniaze z vlastného vrecka. Hradené boli večera a jedna noc v trnavskom hoteli.

"Aj to nás ráno hnali z izieb. Celá akcia sa točila len okolo Brazílčanov. A Ronaldinho? Neprejavil takmer žiadne emócie, je mu očividne jedno, či je na tribúne 20, 50 alebo 100-tisíc ľudí. Môže byť hviezda, aká chce, ale nejaký čas sa mohol hráčom súpera aspoň venovať. Takto len zhrabol peniaze, odohral zápas a už ho nebolo," dodal ďalší zo sklamaných futbalistov slovenského tímu.


Zdroj: SITA.sk - Ronaldinho zhrabol peniaze, odohral zápas a už ho nebolo. Slovenské legendy kritizujú správanie legendárneho Brazílčana – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Exhibícia Podpisy sklamanie Slovenskí futbalisti
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mbappé verí, že práve on po skvelej sezóne získa Zlatú loptu
<< predchádzajúci článok
Má šesť rokov a pozná 1 300 algoritmov. Rubikovu kocku skladá v priemere za 4,27 sekundy – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 