Má si pomaly Argentína zvykať na zápasy bez Messiho? Posielať ho do dôchodku je harakiri, myslí si kouč Scaloni

Tréningové minúty pribúdajú

Messiho ešte budú potrebovať

17.10.2023 (SITA.sk) - Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Scaloni nevie, ako dlho bude ešte Lionel Messi hrať za mužstvo "albicelestes".Napriek tomu, že v ostatnom zápase Argentínčanov v rámci kvalifikácie MS 2026 proti Paraguaju (1:0) naskočil do duelu až v druhom polčase a nad jeho utorňajším štartom v Peru sa naďalej vznáša otáznik, Scaloni pripomenul, že Messi je napriek všetkému plnohodnotnou súčasťou národného mužstva.Podľa Scaloniho je Messi pred duelom v Peru v poriadku a postupne si pridáva minúty na tréningoch. Rozhodnutie o tom, či nastúpi, však padne až tesne pred stretnutím."Je to otázka minút a toho, koľko môže hrať. Ak bude v pohode, bude hrať,“ povedal Scaloni podľa webu televíznej stanice ESPN.Na otázku, či by si Argentína mala pomaly zvykať na zápasy bez Messiho, Scaloni odvetil: "Majte na pamäti, že Messi je stále tu. Pravda je taká, že je stále aktívny, nechajme ho na pokoji. Už ho posielate do dôchodku? Páchame harakiri, keď takto uvažujeme,“ poznamenal 45-ročný Scaloni.Ak by aj Messi nemohol nastúpiť v Peru, argentínske mužstvo ho bude potrebovať v novembrovom asociačnom termíne, keď bude čeliť výberom Uruguaja a Brazílie.Úradujúci majstri sveta zatiaľ vyhrali všetky tri zápasy juhoamerickej časti kvalifikácie o postup na MS 2026 a sú na čele tabuľky o dva body pred Brazílčanmi.