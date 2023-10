Zápas Belgicko – Švédsko pre teroristický útok nedohrali, v úvode však boli tímy vyrovnané

Útok tuniského extrémistu

Hrozby terorizmu

Až po dvoch hodinách dostali priaznivci oznam, že pokojne môžu opustiť arénu. V tom čase stále prebiehalo pátranie po útočníkovi. Ten sám zverejnil video z útoku na sociálnych sieťach a priznal sa tam k útoku.

17.10.2023 (SITA.sk) - Pondelkový duel kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka medzi výbermi Belgicka a Švédska trval v Bruseli iba jeden polčas. Do druhého už obaja súperi nenastúpili pre teroristický útok, ktorý si v belgickej metropole vyžiadal životy dvoch fanúšikov hostí.V úvodnej štyridsaťpäťminútovke dosiahli oba tímy po jednom presnom zásahu. Výsledok stretnutia už nemohol zmeniť, že z F-skupiny na ME postupujú tímy Belgicka a Rakúska.Necelé dve hodiny pred úvodným výkopom spomenutého súboja približne 5 kilometrov od štadióna páchateľ streľbou z automatickej zbrane zavraždil dve osoby, ktoré na sebe mali dresy reprezentácie Švédska.Strelec bol na skútri, mal na sebe reflexnú vestu a bielu prilbu. Z miesta činu následne ušiel, belgická polícia bezprostredne ihneď začala veľké pátranie po páchateľovi. Ešte v noci sa im ho podarilo vypátrať a zabiť. Podľa miestnych médií šlo o 45-ročného tuniského extrémistu, ktorý žil v krajine nelegálne. Polícii tento muž nebol neznámy.Keď sa o tragédii v uliciach Bruselu dozvedeli futbalisti švédskej reprezentácie, odmietli nastúpiť do druhého polčasu. Belgický tím s tým súhlasil. Na bruselskom štadióne bolo v tom čase približne 50-tisíc priaznivcov oboch súperov a polícia ich vyzvali, aby z bezpečnostných dôvodov zostali na svojich miestach.Uviedol, že sa rozhodol obetovať, pretože podľa neho hanobenie Koránu je prekročenie červenej čiary. Vo Švédsku pritom od augusta platí druhá najvyššia výstraha pred možnými teroristickými útokmi, keďže v krajine sa utečenec z Iraku prezentoval pálením posvätnej knihy moslimov a militantné islamské skupiny začali s hrozbami.V pondelok zvýšili aj možnú hrozbu teroristického útoku v Belgicku - v Bruseli na najvyšší štvrtý stupeň, v ostatných lokalitách z dvojky na trojku.Belgický premiér Alexander De Croo po tragédii, pri ktorej okrem dvoch obetí utrpela zranenia ďalšia osoba, poslal kondolenciu svojmu švédskemu kolegovi Ulfovi Kristerssonovi.