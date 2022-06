Má šikovné ruky, skvelý prístup a pripomína mi Gilliesa, hovorí expert o Slafkovskom

Vysoká mienka

16.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský patrí podľa mnohých expertov k najlepším hráčom, ktorí budú k dispozícii klubom zámorskej NHL na júlovom drafte nováčikov v kanadskom Montreale.Hovorí sa o ňom ako o potenciálnej draftovej dvojke, čím by o jednu pozíciu prekonal slovenský rekord Mariána Gáboríka z roku 2000. Mike Morreale z oficiálneho webu profiligy zaradil 18-ročného Košičana na prvé miesto vo svojom rebríčku najlepších ľavých krídelníkov na tohtoročnom drafte.Vysokú mienku má o Slafkovskom aj tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay , ktorý ho viedol na ZOH v Pekingu a tiež na MS vo Fínsku."Slavy hrá tvrdo, dobre sa pohybuje na ľade, má šikovné ruky a skvelý prístup. Chce byť profesionálom. Pripomína mi Clarka Gilliesa. Je robustný, dokáže skórovať a vždy ho na ľade vidno. Je veľa podobných hráčov, ale on je jedinečný. Ak mu tréneri dajú príležitosť, ukáže to. Keď dostane trochu voľnosti, môže byť hviezdou," myslí si kanadský odborník, citoval ho oficiálny web NHL."Myslím si, že môže hrať hneď v NHL, ak dostane šancu a okolnosti mu budú priať. Neviem, či je to správne, lebo pre 18-ročného je to náročné a nie vždy to vyjde. Záleží na tíme a tréneroch, každý si urobí vlastnú analýzu," doplnil Ramasy, ktorý dal Slafkovskému veľa priestoru na olympijskom turnaji.Odvďačil sa mu siedmimi gólmi v siedmich zápasoch, ktorými prispel k zisku bronzu. Stal sa najlepším strelcom aj najužitočnejším hráčom turnaja. Na svetovom šampionáte bol najproduktívnejším Slovákom s deviatimi bodmi za tri presné zásahy a šesť asistencií.Ramsay sa vyjadril aj k ďalším slovenským mladíkom, na ktorých čaká o necelý mesiac draft NHL."Také predvídanie hry, aké má Nemec, som u mladého obrancu ešte nevidel. Po návrate zo ZOH sa ešte zlepšil. Mešár je menší hráč, ale ukázal, že sa nebojí. Chodí do rohov klziska, pred bránku a je ochotný strieľať, čo veľa slovenských hráčov nechce robiť. Sýkora hrá naplno, nebojí sa tvrdej práce pred bránkou súpera ani fyzickej hry," zhodnotil skúsený kouč Šimona Nemca Hlavný európsky skaut NHL Janne Vuorinen nepochybuje o tom, že úradujúci vicemajster fínskej Ligy s tímom TPS Turku môže v budúcej sezóne naskočiť do profiligy:"Slafkovský sa mi zdá byť najviac pripravený na NHL zo všetkých hráčov na tomto drafte. Je už teraz veľmi vyspelý a dokáže sa zdanlivo jednoducho prispôsobiť akejkoľvek úrovni hokeja. Má ledva 18 rokov, ale už je jeden z najsilnejších hráčov. Dokáže dominovať medzi mužmi v takom mladom veku. Vyzerá, že si užíva hranie proti najlepším. Na ľade chce vždy uspieť."Craig Button z TSN vyvrátil niektoré špekulácie, podľa ktorých Slafkovský zažiaril na olympiáde preto, lebo na nej chýbali hráči z NHL: "Ak to bolo také ľahké, prečo to nikto iný nedokázal? Všetci mohli streliť toľko gólov, takže takéto hodnotenia sú blbosti. Väčšina nováčikov na drafte nehrala proti hráčom z NHL. Juraj len potreboval hokejovo dospieť. Prečo mu dal Ramsay toľko priestoru? Lebo chcel zvíťaziť a vedel, že Juraj k tomu môže prispieť."