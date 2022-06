Sagan sa po triumfe na pretekoch Okolo Švajčiarska nezapojil do boja o víťazstvo, do cieľa dorazil prvý Impey

16.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan sa deň po svojom prvom triumfe v sezóne a v drese francúzskeho tímu TotalEnergies nezapojil do boja o víťazstvo. V stredajšej štvrtej etape 85. ročníka pretekov Okolo Švajčiarska prišiel do cieľa na 134. mieste so stratou viac ako 10 minút na víťazného Juhoafričana Daryla Impeyho z tímu Israel Premier Tech. Ten v hromadnom špurte zdolal Austrálčana Michaela Matthewsa (Bike Exchange-Jayco) a Dána Sorena Kragh-Andersena (DSM)."Dnes (16. júna pozn. redakcie) to bolo v pohode. My sme neboli pod tlakom, lebo včera sme vyhrali a predvčerom sme vedeli, že dnes sa pôjde ťažký kopec. Bolo tu pekné prostredie a krajina. Etapa bola celkom jednoduchá, akurát na záver bol ten kopec," uviedol 32-ročný Žilinčan pre RTVS po etape dlhej 191 kilometrov, v závere ktorej čakalo na cyklistov náročné stúpanie druhej kategórie. Vo zvyšných dňoch bude podľa vlastných slov už iba ladiť formu na blížiacu sa Tour de France.Trojnásobný majster sveta v utorok vylepšil vlastný rekord na pretekoch Okolo Švajčiarska s 18. etapovým triumfom, bolo to jeho 120. profesionálne víťazstvo v kariére. V celkovom poradí podujatia patrí Saganovi po štyroch z ôsmich etáp 112. pozícia so stratou viac ako 30 minút na vedúceho Brita Stephena Williamsa (Bahrain Victorious).