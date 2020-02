Má zmýšľanie šampiónky a nikdy sa nevzdáva, reagoval Djokovič na koniec kariéry Šarapovovej

Jej značka prekonala tenisové úspechy

Viac zarobili len sestry Williamsové

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Ruska Maria Šarapovová v stredu nečakane oznámila koniec úspešnej tenisovej kariéry. Počas nej ovládla všetky štyri grandslamové turnaje, Roland Garros dokonca dvakrát. V sedemnástich rokoch triumfovala vo Wimbledone a viac než dekádu bola jednou z najvýznamnejších postáv na okruhu WTA.Na odchod 32-ročnej hráčky a bývalej svetovej jednotky reagovalo množstvo známych osobností, prevažne z tenisového sveta. Obdiv jej vyjadrili legendárna Billie Jean Kingová, Martina Navratilová či súčasná mužská svetová jednotka - srbský tenista Novak Djokovič."Jej vplyv na šport, nielen na ženský tenis, bol obrovský a stále je. Myslím si, že to tak bude aj naďalej, pretože jej značka prekonala jej tenisové úspechy. Vieme, že má značku Sugarpova a veľa iných vecí. Je to veľmi múdre dievča a poznám ju veľmi dlho. Má zmýšľanie šampiónky a nikdy sa nevzdáva. Ukázala to najmä v uplynulých piatich rokoch, keď čelila mnohým prekážkam a mala zdravotné problémy. Pre legendu tohto športu nebolo ľahké reštartovať kariéru. Mám voči nej veľký rešpekt a môže byť hrá na všetko, čo dosiahla," vyjadril sa Novak Djokovič na tlačovej konferencii po úspešnom zápase 2. kola na turnaji ATP v Dubaji.Billie Jean Kingová takisto ako Djokovič vyzdvihla aj Šarapovovej úspechy mimo tenisových dvorcov. "Odo dňa, keď v 17 rokoch získala vo Wimbledone svoj prvý grandslamový titul, bola z nej veľká šampiónka. Päťkrát vyhrala grandslamový turnaj, bola svetová jednotka a jej úspechy v biznise sú rovnako obdivuhodné ako tie tenisové. Maria, to najlepšie ťa iba čaká," napísal Kingová na sociálnej sieti twitter.Následne reagovala aj Martina Navratilová. "Maria, blahoželám ti k nádhernej kariére vrátane zisku kariérneho ´grandslamu´ a prísunu nových fanúšikov do športu, ktorý milujeme. Užívaj si život po tenise."O výnimočnosti kariéry Marii Šarapovovej svedčí aj niekoľko štatistík. Celkovo 21 týždňov strávila v pozícii svetovej jednotky. Prvýkrát sa ňou stala vo veku 18 rokov a 125 dní, ako piata najmladšia v histórii. Získala 36 titulov vo dvojhre a tri vo štvorhre.V trinástich sezónach po sebe (2003 - 2015) získala aspoň jeden titul, 98-krát zdolala hráčku Top 10 a viac peňazí zarobili iba sestry Williamsové. V roku 2012 získala striebornú olympijskú medailu v Londýne a v roku 2004 triumfovala na majstrovskom turnaji WTA Finals.Posledný zápas odohrala na tohtoročnom Australian Open, keď podľahla Chorvátke Donne Vekičovej. Obdiv odchádzajúcej ruskej tenistke vyjadril aj výkonný riaditeľ WTA Steve Simon."Blahoželám Marii k skvelej kariére v profesionálnom tenise. Jej úspechy odrážajú nasadenie a vášeň pre túto hru. Miliónom svojich fanúšikov po celom svete bude chýbať. Ja však viem, že toto je pre ňu nový vzrušujúci začiatok a bude sa môcť sústrediť na biznis, charitatívne aktivity a na ďalšie zmysluplné veci. Teším sa, že budem môcť sledovať jej úspechy v nasledujúcich rokoch," povedal Simon pre web wtatennis.com.