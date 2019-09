MAAE: Irán začal s používaním výkonnejších centrifúg na urán

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 26. septembra (TASR) - Irán podnikol ďalší krok k zvyšovaniu svojich zásob obohateného uránu, čím porušuje záväzky z jadrovej dohody uzavretej v roku 2015 so šiestimi svetovými mocnosťami — Britániou, Čínou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a USA. Vyplýva to zo štvrtkovej správy Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), do ktorej nahliadli agentúry DPA i AFP.AFP s odvolaním sa na správu MAAE píše, že Irán začal s používaním výkonnejších centrifúg na obohacovanie uránu. Centrifúgy v zariadení v meste Natanz sú podľa zmienenej správy už v prevádzke alebo sa na ňu pripravujú.Na základe jadrovej dohody môže Irán používať na obohacovanie uránu len cntrifúgy staršieho typu IR-1. MAAE ešte začiatkom septembra informovala, že Irán v Natanzi rozmiestnil vyše 20 výkonnejších centrifúg typu IR-4.Vyšetrovatelia MAAE v Iráne zároveň podľa agentúry DPA potvrdili, že Irán sa pripravuje na inštalovanie ďalších 300 výkonných centrifúg.Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA, tzv. jadrová dohoda) z roku 2015 zaviedol pre Irán prísne limity na produkciu obohateného uránu, ktorý môže byť využitý ako palivo v jadrových reaktoroch alebo ako munícia v jadrových hlaviciach. Výmenou za tieto obmedzenia sa signatárske krajiny zaviazali zmierniť ekonomické sankcie voči Iránu. V roku 2018 však od dohody odstúpili Spojené štáty, ktoré následne na islamskú republiku uvalili nové sankcie.Európske štáty, ktoré nesúhlasia s jednostranným odstúpením USA od zmluvy, sa snažia Iránu pomôcť zmierniť následky amerických sankcií a udržať tak JCPOA v platnosti.Teherán však považuje snahy európskych krajín za nedostatočné a v máji tohto roka oznámil, že nebude rešpektovať niektoré obmedzenia vyplývajúce z dohody z roku 2015, pokiaľ ostatné signatárske krajiny neurobia viac na zmiernenie amerických sankcií - najmä v súvislosti s predajom ropy. Teherán takisto pohrozil zavedením ďalších opatrení.