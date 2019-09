Španielská katolícka cirkev nebude namietať voči exhumácii Franca

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 26. septembra (TASR) - Katolícka cirkev v Španielsku nebude namietať voči exhumácii telesných pozostatkov bývalého diktátora Francisca Franca a ich presunu zo štátneho mauzólea pri Madride. Povedal to vo štvrtok na tlačovej konferencii generálny tajomník španielskej biskupskej konferencie Luis Antonio Argüello, ktorého citovala agentúra AFP.Argüello tak reagoval na rozhodnutie španielskeho najvyššieho súdu, ktorý v utorok povolil exhumáciu Francových telesných pozostatkov a vyslovil tak súhlas s plánom na ich presun. Súd verdiktom zamietol odvolanie podané Francovými potomkami.Argüello vo štvrtok uviedol, že španielska cirkev bude. Proti exhumácii a presunu ostatkov v ostatnom čase dôrazne namietal Santiago Cantera, predstavený benediktínskeho opátstva, ktoré spravuje impozantné mauzóleum v Údolí padlých pri Madride, kde sú Francove pozostatky uložené. AFP pripomína, že Francov režim mal s katolíckou cirkvou blízky vzťah.Argüello uviedol, že Cantera prostredníctvom médiíavšak zároveň povedal, že bude v tejto veci. Ak sa však podľa jeho slov ukáže, že predstavený naďalej nebude ochotný povoliť exhumáciu, do veci by mohlo zasiahnuť samotné opátstvo i Vatikán a Canterovi dopomôcť k tomu, aby sa rozhodol.AFP s odvolaním sa na španielsku vládu píše, že Cantera kandidoval v parlamentných voľbách v roku 1993 za fašistickú stranu Falanga.Socialistická vláda premiéra Pedra Sáncheza si stanovila exhumáciu a presun Francových telesných pozostatkov z mauzólea v Údolí padlých pri Madride na verejný cintorín na predmestí španielskej metropoly za jednu zo svojich priorít.S tým však nesúhlasila Francova rodina, ktorá sa v tejto súvislosti obrátila na najvyšší súd. Ten preto v júni exhumáciu pozastavil, kým sa celé konanie neuzavrie.Francisco Franco vládol Španielsku tvrdou rukou od konca občianskej vojny (1936 – 1939) až do svojej smrti 20. novembra 1975. Franca v mauzóleu pochovali v novembri 1975, tri dni po jeho smrti. Okrem neho sa tam však nachádzajú aj telesné pozostatky tisícok obetí jeho režimu.Španielska vláda chce Francove pozostatky pochovať v jeho rodinnej hrobke na madridskom cintoríne Mingorrubio El Pardo, kde spočíva aj generálova manželka Carmen. Termín exhumácie dosiaľ stanovený nebol.