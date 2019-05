Maas: Boj proti antisemitizmu bude témou nemeckého predsedníctva EÚ

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 14. mája (TASR) - Boj proti nenávisti voči židom by mal byť ťažiskovou témou nemeckého predsedníctva Európskej rady v druhom polroku 2020. Píše sa to v prejave ministra zahraničných vecí Heika Maasa zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorý podľa denníka Die Welt prednesie v utorok.Častejšie prejavy antisemitizmu v Nemecku a Európe sú podľa Maasa aj dôsledkom migrácie, čo však neospravedlňuje protimoslimský rasizmus.píše sa v Maasovom prejave, s ktorým vystúpi pri príležitosti otvorenia európskej siete proti antisemitizmu. Tá by sa mala stať platformou pre občianske organizácie zapojené do vzdelávacích programov proti antisemitizmu.V niektorých krajinách sú židia dokonca hanobení v učebniciach.hovorí Maas.vyzýva Maas.zdôrazňuje.Pravicoví radikáli sú zodpovední za väčšinu antisemitských trestných činov v Nemecku. Podľa ministerstva vnútra je v tejto krajine viac ako 12.000 násilných pravicových extrémistov.