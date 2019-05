M. R. Štefánik je najviac zobrazovanou osobnosťou na našich bankovkách

Na snímke bankovky v hodnote 5000 Sk. Kremnica, 14. mája 2019. Foto: TASR - Jana Vodnáková Foto: TASR - Jana Vodnáková

Kremnica 14. mája (TASR) - Milan Rastislav Štefánik je najviac zobrazovanou osobnosťou na bankovkách, ktoré obiehali na našom území.uviedol pre TASR pamiatkar kremnického Múzea mincí a medailí Martin Chmelík.Podobizeň politika, diplomata, vedca a popredného zakladateľa slovenskej štátnosti sa objavila celkom na štyroch bankovkách. Zaujímavosťou je, že na všetkých bol použitý jeho rovnaký portrét. Je zobrazený vo vojenskej uniforme, keďže bol príslušníkom francúzskej armády.Vôbec prvá bankovka, na ktorej bol Štefánik zobrazený, bola z roku 1926 a mala hodnotu 20 korún československých. Do obehu sa dostala o rok neskôr, v roku 1927.priblížil Chmelík s tým, že v roku 1926 vznikla Národná banka Československa. Papierové platidlá do tohto obdobia vydával štát, a tak sa volali štátovky. So vznikom národnej banky bolo späté aj budovanie tlačiarne cenín v Prahe. Spomínaná bankovka z nej vyšla ako prvá.Zaujímavý príbeh so sebou nesie bankovka v hodnote 50 korún československých z roku 1945.priblížil Chmelík s tým, že v tomto období obiehalo na našom území viacero platidiel. Štefánik je na nej zobrazený bez generálskych hviezdičiek.dodal Chmelík.Súbežne s ňou platila aj ďalšia, 50-korunová, bankovka z roku 1948. Na nej bol Štefánik tiež zobrazený bez generálskych hviezdičiek. Platila síce do menovej reformy v roku 1953, no už v roku 1950 ju vtedajšia moc začala nahrádzať novou "budovateľskou" bankovkou, na ktorej bol zobrazený baník so zbíjačkou.uviedol Chmelík.Bankovka v hodnote 5000 slovenských korún bola zavedená v roku 1995, mala rôzne dotlače, pribudli jej ochranné prvky. Na jej lícnej strane je Štefánikov portrét, slnko a mesiac symbolizujúce, že bol astronóm.priblížil Chmelík.Aj keď slovenské koruny v roku 2009 nahradila na území Slovenskej republiky jednotná európska mena, zabudnuté bankovky sa dajú dodnes v Národnej banke Slovenska vymeniť. Podľa Chmelíka je však ich numizmatická a zberateľská hodnota vyššia.