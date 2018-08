Maas: Mlčanie ostatných nahráva hlasitosti rasistov a antisemitov

Na snímke Heiko Maas. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Osvienčim 20. augusta (TASR) - Šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas vyzval po pondelkovej návšteve niekdajšieho vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau na území dnešného Poľska k výraznejšej angažovanosti proti rasizmu a antisemitizmu.Podľa jeho názoru. V Nemecku je väčšina za otvorenosť krajiny, avšak artikuluje to v nedostatočnej miere, povedal.konštatoval hosť z Berlína, ktorý samotnú návštevu tábora označil za gestoHeiko Maas, ktorého sprevádzal počas návštevy tábora jeho rezortný poľský kolega Jacek Czaputowicz, sa stal v pondelok prvým nemeckým ministrom zahraničných vecí po 26 rokoch, ktorý navštívil túto lokalitu. Naposledy tak urobil Klaus Kinkel v roku 1992.Po návšteve tábora sa ministri zahraničných vecí oboch krajín stretli na bilaterálnej schôdzke vo františkánskom kláštore v obci Harmeže vzdialenej iba necelých päť kilometrov.Nemecko a Poľsko sú susedmi, spojencami i dôležitými obchodnými partnermi. V ich vzťahoch však existuje aj určité napätie.Varšava tvrdí, že jej Berlín dlhuje asi 744 miliárd eur za škody spôsobené počas druhej svetovej vojny. Berlín zase nesúhlasí so zmenami v poľskej justícii, presadzovanými tamojšou vládnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) a kritizovanými aj Európskou úniou.Obaja ministri hovorili aj o situácii okolo medzičasom zmiernenej legislatívnej úpravy, ktorá pôvodne rátala aj s trestami väzenia a finančnými trestami pre všetkých, ktorí by verejne a v rozpore s faktami pripisovali zodpovednosť alebo spoluzodpovednosť za zločiny nacistov poľskému štátu.Maas sa podľa vlastných slov informoval o aktuálnom stave tejto problematiky a vyjadril nádej, že diskusia o tejto veľmi citlivej téme povedie k posilneniu povedomia všetkých zainteresovaných.Czaputowicz zdôraznil, že jeho vláda naďalej mieni požadovať náhradu za vojnové škody spôsobené Nemeckom počas druhej svetovej vojny. "Jestvuje pocit, že k Poľsku sa pristupovalo nespravodlivo, ak sa porovná, aké škody zanechala druhá svetová vojna v Poľsku a aká bola výška odškodnení v iných krajinách," citovala šéfa poľskej diplomacie tlačová agentúra DPA.Poľská vláda zatiaľ oficiálnu požiadavku voči Berlínu nevzniesla, aj keď sa o vojnových reparáciách opakovane hovorilo na úrovni vládnej strany PiS.