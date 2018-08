V Prahe sa koná demonštrácia pred ruskou ambasádou

Na archívnej snímke z 21. augusta 1968 Pražania držia československú vlajku a hádžu horiace fakle na sovietsky tank v centre Prahy po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Na snímke vpravo auto jazdí tou istou ulicou akio na snímke vľavo v centre Prahy. Česká republika a Slovensko si v utorok 21. augusta pripomenú 50. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Českoslovenka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 20. augusta (TASR) - O demonštrácii občanov pred ruskou ambasádou v Prahe, ktorá by mala byť spomienkou na obete invázie vojsk piatich krajín bývalej Varšavskej zmluvy do vtedajšieho Československa spred polstoročia a súčasne protestom proti expanzívnej politike Kremľa, informoval v pondelok večer internetový server Novinky.cz.Protest pod mottomzorganizovali združenia Milion chvilek pro demokracii, Pulse of Europe, Společně to dáme a Kaputin.pripomenuli organizátori. Podľa nich expanzívna politika Moskvy pokračuje angažovaním sa v konfliktoch na Ukrajine a v Sýrii i v hybridných vojnách voči západným krajinám.Organizátori pondelkovej protestnej akcie nezabudli pripomenúť ani podľa ich názoru propagandistické akcie, ako napríklad jazdy motocyklistického klubu Noční vlci či turné svetoznámeho armádneho súboru Alexandrovovci. Poukázali aj na neadekvátny počet členov ruského diplomatického personálu v ČR.Protest bol v neposlednom rade namierený aj proti českým politikom a ústavným činiteľom, ktorí kritizovanú politiku Moskvy schvaľujú, podporujú alebo dokonca vykonávajú a ktorí sa čím ďalej tým viac odkláňajú od spojencov z EÚ a NATO.