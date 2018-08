Maas navštívi Turecko pred Erdoganovou cestou do Berlína

Na snímke Heiko Maas. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 24. augusta (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas pocestuje začiatkom septembra do Turecka. S odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou to v piatok napísala agentúra DPA.Maasova cesta by sa podľa týchto informácií mala uskutočniť ešte pred návštevou tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v Berlíne. Do Turecka by šéf nemeckej diplomacie mal vycestovať 5.-6. septembra pri príležitosti osláv 150. výročia založenia súkromnej strednej Nemeckej školy v Istanbule. Stretnúť by sa mal s predstaviteľmi tureckej vlády.Maasova cesta by bola jeho prvou návštevou Istanbulu, odkedy sa ujal svojho úradu. Išlo by o jednu z plánovaných ciest vysokých vládnych predstaviteľov oboch krajín, ktoré sa majú konať ešte pred Erdoganovou návštevou v Berlíne. Tá je naplánovaná na 28.-29. septembra, pričom turecký prezident by sa počas nej mal stretnúť s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.Nemecké ministerstvo zahraničných vecí sa k správe o Maasovej návšteve nateraz vyjadriť odmietlo s tým, že informácie o cestách šéfa rezortu vopred neposkytuje.Vo vzťahoch medzi Ankarou a Berlínom došlo k napätiu po tom, ako Turecko zažilo neúspešný pokus o prevrat z júla 2016, v reakcii na ktorý Ankara následne pozatýkala mnoho ľudí vrátene viacerých nemeckých občanov.