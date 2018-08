SHMÚ zvýšil pre Myjavu výstrahu pred povodňou na druhý stupeň

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 24. augusta (TASR) - V okrese Myjava zvýšil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu pred prívalovými povodňami a búrkami s krúpami na druhý stupeň. Výstraha platí od 14.45 h do 17.00 h. Prvý stupeň výstrahy pred prívalovými povodňami vydal SHMÚ pre okresy Senica, Nové Mesto nad Váhom a Šaľa. Tie platia od 14:45 h do 17.30 h. SHMÚ o tom informuje na svojej webovej stránke.Zároveň tiež zvýšil výstrahy na druhý stupeň pred búrkami s krúpami v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Galanta, Šaľa, Nitra a Nové Zámky. Výstraha druhého stupňa pred búrkami platí od 14.30 h do 16.30 h.Pre celý zvyšok Slovenska ostáva v platnosti do polnoci výstraha prvého stupňa pred búrkami.