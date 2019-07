Maas: Nemecko je pripravené byť lídrom v prijímaní migrantov

Heiko Maas, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Viedeň 13. júla (TASR) - Nemecko by malo v EÚ podľa svojho sociálnodemokratického ministra zahraničných vecí Heika Maasa zohrávať pri prijímaní utečencov a migrantov vedúcu úlohu spoločne s tými štátmi, ktoré sú ochotné sa k nemu pridať. Maas to povedal v rozhovore pre denníky mediálnej skupiny RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zverejnenom v sobotu, píše agentúra DPA.povedal Maas.dodal. Nemecko je podľa jeho slov ochotné k tomu prispievať výrazným dielom a taktiež sa chce zaviazať k prijímaniu nemenného počtu zachránených migrantov.povedal Maas. Začínať pri každej lodi nedôstojné dohadovanie sa o ľudských životoch podľa neho nemôže byť riešením.Maas očakáva, že budúci týždeň sa partneri v EÚ v otázke rozhodovania o ďalšom osude migrantov, ktorých zachránili lode humanitárnych organizácií, posunú o rozhodujúci krok vpred. Vo štvrtok sa totiž v Helsinkách na túto tému uskutoční stretnutie ministrov vnútra a spravodlivosti členských krajín EÚ.Bývalý rakúsky kancelár a šéf ľudovcov (ÖVP) Sebastian Kurz však iniciatívu šéfa nemeckej diplomacie odmieta. Prerozdeľovanie migrantov v Európe zlyhalo a "opäť sa diskutuje o myšlienkach z roku 2015, ktoré sa ukázali byť nerealizovateľné", povedal v sobotu Kurz.Tento problém treba podľa Kurza riešiť tak, že sa pašerákom zoberie predmet ich činnosti, migranti sa budú vracať do domovských alebo tranzitných krajín a spustia sa iniciatívy pre stabilitu a hospodársky rozvoj Afriky.uviedol Kurz.Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) od začiatku tohto roku prišlo v Stredozemnom mori o život najmenej 682 migrantov, z toho 426 na ceste z Líbye do Európy. Minulý týždeň sa pri tuniskom pobreží potopila loď s 80 ľuďmi. Táto nehoda si doteraz vyžiadala 72 obetí.