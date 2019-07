Pri Turni zahynuli v piatok štyria ľudia, jeden vodič nedal prednosť

Pri čelnej zrážke dvoch osobných áut pri obci Turňa nad Bodvou v okrese Košice-okolie v piatok (12. 7.) vyhasli štyri ľudské životy, ďalší traja ľudia utrpeli vážne zranenia. Foto: TASR/KR PZ Košice Foto: TASR/KR PZ Košice

Turňa nad Bodvou 13. júla (TASR) – Pri čelnej zrážke dvoch osobných áut pri obci Turňa nad Bodvou v okrese Košice-okolie v piatok (12. 7.) vyhasli štyri ľudské životy, ďalší traja ľudia utrpeli vážne zranenia. K zrážke došlo okolo 17.30 h medzi autom značky Volkswagen (VW) Golf, ktoré viedol 20-ročný vodič z okresu Košice-okolie, a vozidlom značky Alfa Romeo, ktoré šoféroval 51-ročný muž z okresu Rožňava. Potvrdila to v sobotu polícia.informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.Vo vozidle smerujúcom od Drienovca sa vodič a dvaja spolujazdci zranili ťažko, ďalší dvaja spolujazdci utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. V druhom vozidle šofér a jeho spolujazdkyňa zrážku neprežili. U zraneného vodiča vykonali odber krvi na zistenie prítomnosti požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok, vodičský preukaz mu zadržali. Požitie alkoholu u vodiča, ktorý zahynul, bude zisťované pri pitve.Policajný vyšetrovateľ v tejto súvislosti začal trestné stíhanie za trestný čin usmrtenia.uviedla Mésarová.Počas dokumentovania dopravnej nehody polícia odkláňala dopravu cez okolité obce. Vzhľadom na to, že na mieste udalosti sa nachádzal väčší počet ľudí, verejný poriadok zabezpečovali policajné hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky.