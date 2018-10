Maas nenavštívi Saudskú Arábiu, kým sa neobjasní zmiznutie novinára

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 17. októbra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas sa rozhodol odložiť plánovanú cestu do Saudskej Arábie dovtedy, kým nebude objasnený prípad zmiznutia novinára Džamála Chášukdžího. Podľa tlačovej agentúry DPA informoval o tomto kroku v stredu na tlačovej konferencii po stretnutí s tuniským rezortným partnerom v Berlíne.zopakoval Maas na margo aféry okolo spomínaného saudskoarabského novinára, o ktorom sa predpokladá, že mohol byť zavraždený na konzuláte Saudskej Arábie v tureckom Istanbule.dodal v súvislosti so svojimi cestovnými plánmi.Maas očakáva bezodkladné a dôkladné objasnenie tohto prípadu. Požaduje tiež vyvodenie spravodlivosti voči zodpovedným osobám.Nemecká spolková vláda predtým vyzvala Saudskú Arábiu a Turecko, aby podľa možnosti čoskoro poskytli oficiálne informácie o tom, čo sa stalo s Chášukdžím.Ministri zahraničných vecí krajín skupiny G7, medzi ktoré patrí aj Nemecko, vyjadrili v utorok znepokojenie nad zmiznutím Chášukdžího. V spoločnom vyhlásení tiež ubezpečili, že Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a USA, ako aj Európska únia sú oddané obrane slobody prejavu a obrane slobody tlače.Maas a jeho francúzsky náprotivok Jean-Yves Le Drian vyzvali počas utorňajšieho stretnutia v Paríži v súvislosti so zmiznutím a možným zabitím novinára na medzinárodnú jednotu.Chášukdží patril medzi popredných kritikov vplyvného saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Novinár zmizol po tom, čo 2. októbra vstúpil do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule, aby si tam vyzdvihol doklady potrebné pre sobáš so svojou tureckou snúbenicou.Tureckí predstavitelia tvrdia, že existujú dôkazy, že Chášukdžího, žijúceho v Spojených štátoch, na konzuláte zabili a rozštvrtili. Saudská Arábia tieto obvinenia odmieta ako