Slovenskí a českí lesníci si pripomenuli vznik ČSR i výsadbou hája

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 17. októbra (TASR) - Slovenskí a českí lesníci si v utorok (16.10.) a stredu na Sliači a v Čiernom Balogu pripomenuli 100. výročie vzniku Československa. Súčasťou medzinárodnej konferencie venovanej histórii lesníctva v období spoločného štátu, ale aj súčasnej spolupráci, bola aj výsadba lipového jubilejného hája a odhalenie pamätného kameňa so symbolmi oboch štátov.povedal generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Marian Staník.Po vzniku samostatných republík v roku 1993 sa spolupráca na istý čas utlmila, no v ostatnej dekáde je čoraz intenzívnejšia. Svedčia o tom viaceré formálne aj neformálne stretnutia vedúcich predstaviteľov oboch štátnych podnikov pri príprave spoločných cezhraničných projektov či pri spoločensko-kultúrnych podujatiach, akými sú Deň stromu a Den s Lesy ČR.“ doplnil generálny riaditeľ podniku Lesy ČR Josef Vojáček.Okrem pripomenutia si všeobecne známych historických faktov boli na konferencii predstavené aj málo známe témy, akými sú napríklad jubilejné háje z roku 1928, ktoré lesníci po celom Československu vysádzali k 10. výročiu trvania samostatného štátu, a ktorých torzá sa zachovali až do súčasnosti. Výročie bude v Lesníckom skanzene v Čiernom Balogu symbolicky pripomínať jubilejný háj, v ktorom rastie 100 líp. Poslednú, stú lipu zasadili spolu generálni riaditelia oboch podnikov, ktorí odhalili aj pamätný kameň s vytesanými štátnymi znakmi s letopočtami 1918 a 1928. Súčasťou druhého dňa medzinárodnej konferencie bolo aj spoločné zasadnutie vedení štátnych podnikov.