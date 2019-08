Maas odporúča Nemcom necestovať do Hongkongu, Merkelová žiada dialóg

Na archívnej snímke Heiko Maas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Toronto 14. augusta (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas odporučil v stredu občanom svojej krajiny, aby podľa možnosti odložili plánované cesty do Hongkongu vzhľadom na vyostrujúcu sa situáciu na tomto čínskom území s osobitným štatútom. Kancelárka Angela Merkelová medzitým vyzvala na riešenie napätia v Hongkongu prostredníctvom dialógu, informovala agentúra DPA.Mass počas prebiehajúcej návštevy Kanady povedal, že je "určite možné povedať ľuďom, ktorí plánujú cestovať do Hongkongu, aby tieto cesty trochu odložili a počkali, ako sa tam veci vyvinú".Merkelová zase varovala pred spochybňovaním práv obyvateľov Hongkongu, ktoré im boli zaručené pri navrátení tejto bývalej britskej kolónie pod čínsku správu v roku 1997. V súvislosti s pokračujúcimi prodemokratickými protestmi, ktoré sprevádzajú potýčky, je podľa nej potrebné "urobiť všetko pre to, aby sa zamedzilo násiliu a možné riešenie sa hľadalo v rámci dialógu".Nemecko sa zasadzuje za takýto dialóg "na základe zákonov platiacich aj v Hongkongu", ktoré zaručujú slobodu prejavu a dodržiavanie zásad právneho štátu, uviedla Merkelová v Berlíne po stretnutí s litovským prezidentom Gitanasom Nausédom.Hongkong, jedna z dvoch oblastí Číny s osobitným štatútom, bol uplynulý víkend už desiatykrát dejiskom často násilných protestov proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie jeho obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.Protesty neutíchli ani po tom, čo správkyňa Hongkongu Carrie Lamová vyhlásila tento návrh zákona za "mŕtvy". Demonštranti následne od miestnej samosprávy žiadali aj vyšetrovanie údajných neprimeraných zásahov polície a rozpustenie zákonodarného zboru.