Ruskí vedci nesúhlasia s obmedzením ich zahraničnej spolupráce

Na archívnej snímke posádka misie 60 na medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS zľava americký astronaut Andrew Morgan, ruský kozmonaut Alexander Skvorcov a taliansky astronaut Luca Parmitano sa baví počas tlačovej konferencie na kozmodróme Bajkonur v Kazachstane 19. júla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 14. augusta (TASR) - Ruskí vedci odsúdili nariadenie Ministerstva školstva a vedy Ruskej federácie, ktoré prináša obmedzenia v oblasti ich spolupráce so zahraničnými kolegami. Informovali o tom v stredu agentúry AP a AFP.Nariadenie od vedcov okrem iných opatrení žiada, aby sa so zahraničnými kolegami nestretávali bilaterálne, a vyžaduje podanie správy po každom takomto stretnutí.povedal vedec Alexandr Fradkov.reagoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý pripustil existenciu vedeckej a priemyselnej špionáže zameranej najmä na mladých vedcov. Pripustil však, že niektoré opatrenia v rámci nariadenia "znejú prehnane", a Rusko by podľa neho "nemalo byť viazané pravidlami, ktoré nevedú k ničomu dobrému".