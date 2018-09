Maas sa v Turecku stretol aj s ľudskoprávnymi aktivistami

Na archívnej snímke nemecký minister spravodlivosti Heiko Maas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 6. septembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas sa na záver svojej asi 20-hodinovej návštevy Turecka stretol pred odletom do vlasti aj s aktivistami za rešpektovanie ľudských práv. Na schôdzke, o ktorej sa verejnosť dozvedela až oneskorene a to bez akýchkoľvek detailov, sa zúčastnil aj zástupca Amnesty International, potvrdil jej predstaviteľ Andrew Gardner pre tlačovú agentúru DPA.Maas, ktorý chcel návštevu krajiny polmesiaca využiť v záujme čo najrýchlejšieho prepustenia siedmich väznených nemeckých občanov na slobodu, na stredajšej tlačovej konferencii pripustil, že s rezortným kolegom Mevlütom Čavušoglom hovoril o týchto prípadoch. Vyhol sa však priamej odpovedi na otázku, či je prepustenie týchto osôb podmienkou pre normalizáciu nemecko-tureckých vzťahov.Súčasťou stredajšieho Maasovho programu v Ankare bolo aj prijatie u prezidenta hostiteľskej krajiny Recepa Tayyipa Erdogana a stretnutie s predsedom tureckého parlamentu Binalim Yildirimom.Vo štvrtok sa šéf nemeckej diplomacie stretol najskôr v Istanbule s tam pôsobiacimi predstaviteľmi nemeckého hospodárstva a následne sa zúčastnil na otvorení nového školského roka v tamojšej súkromnej strednej Nemeckej škole oslavujúcej 150. výročie založenia. Pred návratom do Nemecka Maas konštatoval, že vývoj v Turecku, osobitne situácia v oblasti ľudských práv, vyvoláva v spolkovej republike znepokojenie a zatieňuje vzájomné vzťahy.Turecko sa v období eskalácie napätia vo svojich vzťahoch so Spojenými štátmi usiluje o zlepšenie vzťahov s členskými krajinami Európskej únie. Turecko-nemecké vzťahy prešli však v uplynulých rokoch náročným obdobím, keď sa po zmarenom pokuse o štátny prevrat v Turecku ocitli medzi tisíckami ľudí za mrežami aj nemeckí občania alebo osoby s dvojakým občianstvom.Turecké orgány obviňujú zadržaných z napojenia na mimo zákon postavenú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) alebo na duchovného Fethullaha Gülena žijúceho v USA, ktorý podľa Ankary v roku 2016 zosnoval neúspešný pokus o štátny prevrat.