Lom pri Kvetnici ožije vďaka pozvánke na festival potápačských filmov

Poprad 6. septembra (TASR) - Mesto Poprad v spolupráci s Potápačským klubom (PK) Vodnár a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry pripravili na september porciu kultúry na netradičnom mieste - v bývalom kameňolome na Kvetnici. Nevyužívaný lom s jazerom, ktoré vzniklo prirodzeným zatopením miest po ťažbe, sa predvedie v novom svetle ako netradičný kultúrny stánok pod holým nebom. Na štvrtkovom brífingu o tom informovali organizátori podujatia COOLtúra do lomu, ktoré sa uskutoční 22. septembra.uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.Okrem hudobného vystúpenia sólistu opery Slovenského národného divadla Ivana Ožváta či folklórneho súboru Vagonár, bude pódium v lome patriť aj kapelám Heľenine oči, Peter Bič Project a Gladiátor. Ďalší rozmer zážitku z kultúry v lome ponúkne podľa organizátorov návštevníkom premietanie potápačských filmov. Bude to zároveň pozvánka na Medzinárodný festival potápačských filmov (MFPF) vo Vysokých Tatrách začiatkom októbra, ktorého organizátorom bude práve PK Vodnár.uviedol Pavol Svitánek z PK Vodnár a zároveň šéf MFPF. Dodal, že jazero hlboké 22 metrov ponúka možnosti na potápanie, filmovanie pod vodou i potápačské kurzy.Podujatie COOLtúra do lomu sa uskutoční predposlednú septembrovú sobotu od 13. do 22. hodiny. Cesta I/66 vedúca okolo lomu bude v úseku od zastávky SAD na Kvetnici po križovatku pri supermarkete úplne uzavretá od 12. hodiny do polnoci. Obchádzka bude vedená cez Visovú, Spišské Bystré a Hranovnicu v oboch smeroch. Organizátori upozorňujú, že vjazd bude umožnený iba dopravnej obsluhe a návštevníkom podujatia, ktorí budú môcť parkovať na účelovej komunikácii k tzv. obaľovačke. Parkovanie bude možné aj na účelovej komunikácii pod lesom pri strelnici s vjazdom z cesty III/3075 na Visovú. Pre verejnosť organizátori zabezpečia bezplatnú kyvadlovú autobusovú dopravu od Arény Poprad až do kameňolomu, ktorá bude premávať až do ukončenia podujatia.Podujatie COOLtúra do lomu je podľa primátora ďalším konkrétnym výsledkom spolupráce mesta a PK Vodnár. Už na jar uzatvorila samospráva s klubom zmluvu o bezodplatnej spolupráci pri zabezpečení čistoty, poriadku a pravidelnom monitoringu vodnej plochy v Kvetnici. Prvou aktivitou bolo podujatie Pre krajšiu Kvetnicu, ktorého cieľom bolo vyčistiť vodnú plochu a jej okolie od odpadu. Zámerom mesta je, aby toto miesto ožilo nielen v lete, keď tam zavítajú peší i cykloturisti a môžu absolvovať okruh okolo jazera.doplnil vízie primátor.