Maas vyzval Európu, aby posilnila svoju finančnú nezávislosť od USA

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 22. augusta (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyzval Európu, aby posilnila svoju finančnú nezávislosť od Spojených štátov a vytvorila nezávislé platobné kanály.Maas v článku pre denník Handelsblatt v stredu povedal, že v návrhu na budúce "vyvážené partnerstvo" s USA by Európa mala mať aj "vyvážený podiel zodpovednosti" a byť protiváhou, keď USA prekročia "červenú čiaru".Maas uviedol, že USA a Európa sa začali vzďaľovať už pred nástupom Donalda Trumpa do funkcie. Kritizoval však aj nedávne rozhodnutia amerického prezidenta, ako napríklad stiahnutie USA z iránskej jadrovej dohody. Nemecko, Francúzsko a Británia, európski signatári dohody medzi Iránom a šiestimi svetovými mocnosťami z roku 2015, sľúbili, že ju udržia pri živote.napísal Maas.doplnil.Ďalšie podrobnosti šéf nemeckej diplomacie nezverejnil. SWIFT je systém, ktorý dohliada na medzinárodné bankové prevody. Okrem toho sa v Európskej únii (EÚ) už dlhšie hovorí o modernizácii záchranného fondu, ktorý vznikol počas dlhovej krízy v eurozóne, a jeho transformácii na plnohodnotný európsky menový fond.Maas tiež skonštatoval, že každý deň pokračovania dohody s Iránom je lepší ako riziko extrémne výbušnej krízy, ktorá by sa mohla vynoriť na Blízkom východe.A dodal, že Európa musí "odhaľovať falošné správy", ako napríklad - čo je dlhodobý argument Nemecka - že ak sa obchodná bilancia neobmedzí len na tovar, ale zahrnie aj služby, EÚ vykáže s USA obchodný deficit, nie prebytok.