Komunálne voľby budú stáť takmer deväť miliónov eur

Bratislava 22. augusta (TASR) - Novembrové komunálne voľby budú stáť 8.890.458 eur. Z rozpočtu ministerstva vnútra na ne pôjde 7.465.708 eur, z rozpočtu Štatistického úradu (ŠÚ) SR 1.424.750 eur. Počíta s tým Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktorý v stredu schválila vláda. Voľby budú v sobotu 10. novembra 2018.Finančné prostriedky rezortu vnútra sa použijú na odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií, na tlač hlasovacích lístkov, informačných materiálov a volebných tlačív. Peniaze pôjdu, okrem iného, aj na zabezpečenie činnosti volebných komisií, na vybavenie volebných miestností či ochranu verejného poriadku v deň konania volieb. Z prostriedkov ŠÚ sa má zabezpečiť spracovanie výsledkov volieb.Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 10. novembra 2018. Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý obyvateľ obce, ktorý má v nej trvalý pobyt. Občania môžu vo voľbách aj kandidovať. Za obecných či miestnych poslancov môžu byť zvolení obyvatelia obce s trvalým pobytom v nej a musia mať aspoň 18 rokov. Vyšší vek, teda 25 rokov, sa vyžaduje od kandidátov na starostov a primátorov.Voľba je jednokolová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov. Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby.