Maas: Zlepšenie vzťahov s Tureckom nastane až po prepustení zadržaných

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 31. augusta (TASR) - Sedem štátnych príslušníkov Nemecka musí byť v Turecku prepustených z väzenia a až potom sa môžu bilaterálne vzťahy medzi Ankarou a Berlínom vrátiť do normálu. Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas to povedal v piatok vo Viedni na okraji neformálneho zasadnutia šéfov diplomacií členských štátov Európskej únie.povedal Maas. Rovnako treba podľa jeho slov opätovne potvrdiť stanovisko nemeckej vlády, že zadržanie týchto osôb je nelegitímne.Turecko obviňuje zadržaných z napojenia na duchovného Fethullaha Gülena žijúceho v USA, ktorý podľa Ankary v roku 2016 zosnoval neúspešný štátny prevrat, alebo na členov zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK).Tlačová agentúra DPA pripomenula, že nemecký minister zahraničia Maas absolvuje v stredu cestu do Ankary. Bude tam viesť prípravné rokovania pred štátnou návštevou tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana plánovanou na koniec septembra. Pozrieť by si mal aj nemeckú školu v Ankare.