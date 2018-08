Poliaka zadržaného v Papue nedeportujú, ale budú ho súdiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jakarta 31. augusta (TASR) - Poľského muža zadržaného v indonézskom problematickom regióne Papua pre podozrenie zo spojenia s tamojšími separatistami nedeportujú, ale budú ho tam súdiť. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.Novinára Jakuba Fabiana Skrzypského (39) zatkli pred niekoľkými dňami v hornatom okrese Jayawijaya po tom, ako došlo k zatknutiu piatich Papuáncov s veľkým množstvom munície.Hovorca polície Ahmad Mustofa Kamal uviedol, že Skrzypského obvinia z účasti na protištátnom sprisahaní, ktoré sa trestá až 20 rokmi väzenia.uviedol Kamal.Indonézia obmedzuje vstup zahraničných novinárov do svojich dvoch najvýchodnejších provincií Papua a Západná Papua, kde desaťročia pretrváva povstanie ozbrojených separatistických skupín.Z policajných a armádnych správ, ktoré mala AP k dispozícii, vyplýva, že Skrzypski mal dlhodobý blízky vzťah s veliteľom povstalcov a snažil sa dostať do jedného z ich táborov.Poľské ministerstvo zahraničných vecí ešte v stredu uviedlo, že poľskí diplomati v Jakarte požiadali indonézsku vládu o možnosť stretnúť sa so zadržaným krajanom a očakávajú odpoveď. Rezort diplomacie a veľvyslanectvo v piatok neodpovedalo na otázky.Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) v júli uviedla, že indonézska polícia a armáda sú zodpovedné za nezákonné zabitie najmenej 95 ľudí v Papue od roku 2010.