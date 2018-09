Maassen korigoval svoj postoj k videu, názor na dianie v Chemnitzi nie

Na archívnej snímke zo 14. mája 2018 je šéf nemeckého Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV) Hans-Georg Maassen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 11. septembra (TASR) - Nemecký Spolkový úrad pre ochranu ústavy (BfV) korigoval svoj postoj k nedávnym udalostiam v saskom meste Chemnitz, ktorý minulý týždeň prezentoval šéf tejto inštitúcie Hans-Georg Maassen.Ako vyplýva z utorkových informácií nemeckých elektronických i printových médií, Maassen už nemá pochybnosti o autenticite videozáznamu o Nemcoch prenasledujúcich v spomínanom meste ľudí so zovňajškom cudzincov.Podľa mienkotvorného denníka Süddeutsche Zeitung (SZ) šéf BfV rečníckymobsah vlastného nedávneho vyjadrenia pre denník Bild, ktorým spochybnil nielen autenticitu spomínaného videozáznamu, ale aj hodnotenie chemnitzského diania spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou.V správe, ktorú v pondelok dostali Úrad spolkovej kancelárky i spolkový rezort vnútra a ktorej obsah zatiaľ nie je určený pre širokú verejnosť, Maassen podľa SZ napísal, že nie je otázna pravosť záznamu, ale fakt, či skutočne zachytila on sa na to pokúsil upozorniť vo vyhlásení pre Bild, ktoré bolo dezinterpretované.Der Spiegel získal informácie, v zmysle ktorých Maassen v správe upozornil aj na fakt, že popredné médiá spolkovej republiky zverejnili videozáznam bez kontroly jeho autenticity unáhlene, aj keď mohli predpokladať, že môže ísť o manipuláciu s cieľom odvrátiť pozornosť občanov od zabitia občana v Chemnitzi, ktoré vyvolalo masové protesty.Použitie termínubolo pre Maassena priveľmi silné na charakterizovanie diania v saskom meste na základe jediného videozáznamu.Podľa informácií Der Spiegel Maassen v správe zotrval na svojom základnom postoji a nepriamo obvinil spolkovú kancelárku Angelu Merkelovú, že priveľmi rýchlo prispela k vytvoreniu verejnej mienky o dianí v Chemnitzi.Renomovaný magazín sa domnieva, že Maassen podobne ako jeho priateľ, šéf spolkovej polície Dieter Roman sa domnievajú, že vpustenie stoviek tisícok mladých mužov-migrantov do spolkovej republiky v roku 2015 bolo chybou a odvtedy sa pokúšajú o zmenu vládnej politiky v tejto sfére. Der Spiegel nevylúčil, že Maassenovo vyjadrenie pre Bild bolo za nových vládnych pomerov, v čase, keď šéfom rezortu vnútra je líder Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horst Seehofer akýmsi testom, kam až môže zájsť v kritike šéfky spolkovej vlády. Po vypuknutí vnútropolitického škandálu v dôsledku jeho vyhlásenia sa teraz pokúša vec nejakým spôsobom urovnať, vyplýva z materiálu magazínu.Internetové vydanie denníka Die Welt s odvolaním sa na rôzne nemenované zdroje prinieslo v utorok informáciu, v zmysle ktorej Maassen spochybnil autenticitu videozáznamu skôr, ako by ho boli skúmali experti ním riadenej inštitúcie. Poznatky o videozázname sa zhromaždili až následne.