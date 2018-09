SAV vyzýva rezort školstva, aby prestal porušovať práva inštitúcie

Na snímke zľava podpredseda SAV Peter Samuely, predseda SAV Pavol Šajgalík a právnik Taylor Wessing Radovan Pala počas tlačovej konferencie SAV 10. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 11. septembra (TASR) – Slovenská akadémia vied (SAV) vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, aby bezodkladne prestalo porušovať práva SAV a jej zamestnancov. Vyplýva to zo stanoviska SAV, ktorým reaguje na stanovisko Generálnej prokuratúry (GP) SR, ktoré v utorok zverejnil rezort školstva.uvádza sa v stanovisku SAV.GP podľa SAV upozornila rezort školstva na všetky tieto porušenia a na to, aby urýchlene rozhodlo.tvrdí SAV. V tomto rozhodnutí musí ministerstvo školstva v zmysle zákona určiť najmenej 30-dňovú lehotu na odstránenie nedostatkov a identifikovať nedostatky, ktoré považuje za dôvod prerušenia registračného konania.povedala v utorok ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Poukázala na to, že SAV predložila zakladacie listiny, avšak zápis do registra nebol vykonaný, preto sa organizácie SAV v súčasnosti nachádzajú v právnom stave medzi založením a vznikom.povedala Lubyová.