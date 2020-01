Mačáková: Je potrebné sa vracať k prípadu M. Horákovej

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. januára (TASR) - Je potrebné vracať sa k prípadu českej právničky a političky Milady Horákovej. Vec nie je uzavretá, ide ohistóriu, pretože veľká časť perzekvovaných ešte žije. Uviedla to členka Klubu Milady Horákovej Erika Mačáková, ktorá vo štvrtok (2. 1.) prevzala z rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej Rad bieleho dvojkríža I. triedy in memoriam pre Miladu Horákovú.pripomenula pred novinármi Mačáková.Horáková je považovaná za symbol protikomunistického odboja a odporu. Bola jedinou ženou, ktorú v 50. rokoch 20. storočia odsúdili vo vykonštruovanom procese na smrť a popravili.povedala po slávnostnom ceremoniáli Mačáková s tým, že Horákovej dcéra Jana je rada, keď saMačáková si netrúfa odhadnúť, čo osobnosť Horákovej pre slovenskú spoločnosť znamená.uviedla.Mačákovú podľa svojich slov neprekvapilo, že Čaputová sa rozhodla oceniť práve Horákovú.skonštatovala s tým, že sa toto ocenenie "ponúkalo", keďže nedávno sme si pripomenuli výročie Nežnej revolúcie a v roku 2020 uplynie 70 rokov od procesu s Miladou Horákovou.Horáková sa zapojila do odbojovej činnosti aj po začiatku 2. svetovej vojny a vzniku Protektorátu Čechy a Morava a bola v tomto období väznená. Neskôr bola predsedníčkou Rady československých žien (RČŽ). V roku 1946 sa stala poslankyňou československého parlamentu, kritizovala činnosť ľudových súdov, hospodárstva a zahraničnej politiky.Štátna bezpečnosť (ŠtB) ju zatkla 27. septembra 1949. Urobili z nej ústrednú postavu vymysleného sprisahania Directoria. Proti chystanej poprave českej političky demonštrovali také známe osobnosti ako Albert Einstein, britský premiér Winston Churchill, manželka amerického prezidenta Eleanor Rooseveltová a mnohí ďalší. Miladu Horákovú popravili 27. júna 1950 v pražskej väznici na Pankráci.Prezidentka SR ocenila vo štvrtok pri príležitosti 27. výročia vzniku SR 20 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, z toho troch in memoriam. Sú medzi nimi viaceré osobnosti, ktoré sa podieľali na boji proti totalite. Štátne vyznamenania udelila prezidentka ôsmim ženám a 12 mužom v historickej budove Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave.