Macedónska polícia zachytila 44 migrantov z Pakistanu, plánuje ich vrátiť do Grécka

Polícia v Severnom Macedónsku v sobotu informovala, že zadržala skupinu 44 migrantov z Pakistanu a vráti ich do susedného Grécka, odkiaľ podľa nej na severomacedónske územie vstúpili.

15.5.2022 (Webnoviny.sk) -Hovorkyňa polície Suzana Praniková uviedla, že migrantov našli v piatok večer na juhu krajiny neďaleko gréckych hraníc. Previezli ich do útulku, kde počkajú na deportáciu.Severomacedónska polícia hovorí, že migračná trasa do strednej a severnej Európy cez územie Severného Macedónska v posledných mesiacoch takmer zanikla a migranti, ktorí sa chcú dostať do bohatších západných štátov, používajú alternatívne cesty predovšetkým cez Albánsko.