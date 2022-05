Pre pandémiu v Maroku stále platí núdzový stav, cestujúcich čakajú prísne opatrenia

V Maroku naďalej platí z hľadiska pandémie koronavírusu núdzový stav , Slováci cestujúci do tejto krajiny si preto majú pred odletom overiť aktuálne platné podmienky vstupu do krajiny. Tie sa totiž môžu rýchlo meniť. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.

15.5.2022 (Webnoviny.sk) -Všetci cestujúci, ktorí chcú momentálne do Maroka vstúpiť letecky, musia predložiť platný očkovací preukaz a negatívny výsledok PCR testu , ktorý nesmie byť starší ako 48 hodín pred nástupom do lietadla. Povinnosťou je tiež vyplnenie zdravotného formuláru a podrobenie sa rýchlemu testu hneď po prílete do krajiny priamo na letiskách v Maroku.„Opatrenia zahŕňajú aj možnosť vykonania dodatočného testu v hoteli alebo v ubytovacom zariadení pre turistov 48 hodín po ich príchode. V prípade pozitívne testovaných treba ostať v karanténe v mieste svojho ubytovania a riadiť sa pokynmi marockých autorít,“ spresňuje rezort diplomacie.Na prístup k verejným priestorom, akými sú hotely, turistické zariadenia, reštaurácie, kaviarne, uzavreté priestory, obchody, športové haly a pod. treba predložiť očkovací preukaz.