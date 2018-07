Macedónsky premiér vyzýva, aby sa v referende hlasovalo za zmenu názvu

Archívna snímka, Zoran Zaev Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 31. júla (TASR) - Macedónsky premiér Zoran Zaev vyzval v utorok svojich krajanov, aby sa 30. septembra zúčastnili na referende, ktoré by malo potvrdiť zmenu názvu krajiny. Súčasne nepriamo apeloval i na podporu macedónsko-gréckej zmluvy o rovnakej otázke.Predseda macedónskej vlády na tlačovej konferencii v Skopje zdôraznil, že občania by mali prevziať zodpovednosť za vlastnú budúcnosť a pri plebiscite si zvoliť cestu vedúcu do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.formuloval Zaev. Súčasne požiadal krajanov, aby sa ničím a nikým nenechali odradiť od účasti na plebiscite.Šéf macedónskeho vládneho kabinetu vyjadril presvedčenie, že do volebných miestností príde v deň referenda viac ako polovica občanov a ich veľká väčšina bude hlasovať za.Zaev vyjadril nádej, že najsilnejšia opozičná strana VMRO-DPMNE nebude občanov vyzývať na bojkot referenda, a to napriek tomu, že sa usiluje zabrániť, aby bolo úspešné.Informovali o tom svetové tlačové agentúry.Na pondelkovom hlasovaní macedónskych zákonodarcov v Skopje, na ktorom sa rozhodlo o termíne referenda, sa poslanci spomínanej opozičnej strany nezúčastnili.Vyriešenie bilaterálneho, viac ako štvrťstoročie pretrvávajúceho sporu o názov Macedónska je predpokladom pre ďalšie začlenenie postjuhoslovanskej republiky do euroatlantických štruktúr, ktorému doteraz bránilo veto Grécka.K oficiálnej zmene názvu i macedónskej ústavy by malo dôjsť až po referende. Ak by občania dohodu v plebiscite odmietli, budú nasledovať predčasné voľby. Až potom by grécky parlament ratifikoval danú zmluvu.