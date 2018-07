V USA ukradli z akvária žraloka, odviezli ho v detskom kočíku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Antonio 31. júla (TASR) - Z akvária v meste San Antonio v americkom štáte Texas ukradli cez víkend žraloka, ktorého páchatelia odviezli v detskom kočíku. Polícii sa morského živočícha podarilo vypátrať v pondelok večer a následne vrátiť späť do akvária, informovala v utorok agentúra AP.Krádež, ku ktorej došlo v sobotu popoludní miestneho času, zachytila bezpečnostná kamera. Na zázname vidieť dvoch mužov a jednu ženu s malým dieťaťom, ktorí z akvária v detskom kočíku prepašovali žraloka s dĺžkou 40 centimetrov. Následne spolu s ním ušli v pick-upe, ktorý sa polícií podarilo objaviť v pondelok večer.Joseph Salvaggio, veliteľ polície v Leon Valley na predmestí San Antonia, uviedol, že dvojica mužov sa ku krádeži žraloka priznala. Ďalej povedal, že polícia plánuje vypočuť aj ženu, ktorá sa na videu z bezpečnostnej kamery taktiež objavila.Salvaggio dodal, že jeden z mužov mal dobré znalosti morských živočíchov a do akvária šiel zrejme výlučne po žraloka z radu heterodontotvaré. Policajný veliteľ spresnil, že v dome mužov našli v garáži množstvo nazhromaždených vodných živočíchov - až to tam vyzeralo takmer ako v skutočnom morskom akváriu.