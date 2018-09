Macedónsky prezident nebude hlasovať o zmene názvu svojej krajiny

Gjorge Ivanov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 23. septembra (TASR) - Macedónsky prezident Gjorge Ivanov v nedeľu vyhlásil, že nebude hlasovať v referende o zmene názvu krajiny, ktoré sa uskutoční 30. septembra. Informovala o tom agentúra AP.Prezident Ivanov oznámil svoje rozhodnutie, že v referende nebude hlasovať, počas návštevy v Spojených štátoch, keď sa v Detroite stretol s tamojšou macedónskou diaspórou.Vo svojom prejave Ivanov označil dohodu s Gréckom zapre Macedónsko. Upozornil, že "ani po schválení dohody s Gréckom a zakotvení príslušných zmien do ústavy, členstvo Macedónska v EÚ a NATO nenastane automaticky".K dohode o zmene názvu krajiny nadospeli Macedónsko a susedné Grécko v júni tohto roka po dlhoročnom spore, ktorý blokoval vstup Skopje do NATO. Zmluva sa považuje aj za kľúčový krok k zredukovaniu ruského vplyvu na Balkáne.Plebiscit, ktorý sa bude konať 30. septembra, je západnými politikmi označovaný zapre túto malú balkánsku krajinu na začatie prístupového procesu do NATO a EÚ.Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že Macedónčania v referende dohodu s Gréckom podporia. Otázne však je, či účasť voličov dosiahne požadovaných 50 percent, aby plebiscit mohol byť platný, uviedla AP.