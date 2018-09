Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline otvorí výstava o združení EKUZA

Ilustračná snímka. Foto: TASR Igor Calpaš Foto: TASR Igor Calpaš

Žilina 23. septembra (TASR) – Deviaty ročník ekumenického multižánrového festivalu Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline ponúkne od 29. septembra do 6. októbra podujatia súvisiace so 100. výročím vzniku Československa a začiatkom osláv budúcoročného 20. výročia vzniku združenia cirkví spolupracujúcich v Žiline (EKUZA).Prológom je podľa riaditeľa festivalu Dušan Václava fotovýstava z dvoch desaťročí činnosti združenia EKUZA, ktorú otvoria v utorok 25. septembra v priestoroch obchodného centra na Námestí Andreja Hlinku v Žiline.povedal Václav.Zamestnanci a dobrovoľníci Diecéznej charity Žilina budú v stredu 3. 10. od 10. do 16. hodiny v stánku na Mariánskom námestí v Žiline.uviedol riaditeľ Týždňa kresťanskej kultúry.V Pastoračnom centre na sídlisku Sever v Martine budú v stredu 3. 10. žilinský biskup Tomáš Galis a vikár pre pastoráciu ostravsko-opavskej diecézy Vít Zatloukal spoločne hľadať odpovede na otázky o živote cirkvi na Slovensku a v Česku v minulosti a v súčasnosti, o potrebných impulzoch do budúcnosti, o mladých, laikoch a o plnohodnotnej integrácii do európskeho spoločenstva, doplnil Václav.Divadelný program pre deti o histórii Žiliny ponúkne od 4. do 6. októbra v podzemných priestoroch Kostola Obrátenia sv. Pavla (Sirotár) v Žiline divadelný súbor Makovice.podotkol vedúci súboru Jozef Abafi.