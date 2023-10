Machačkala a Prigožinova vzbura predstavovali signály Putinovej strategickej slabosti, tvrdí Zelenskyj

31.10.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je presvedčený, že najprv vzbura Jevgenija Prigožina a potom pogrom na letisku v Machačkale sú signály, že Putinov režim nie je schopný strategicky viesť vojnu proti Ukrajine . Referuje o tom web Ukrajinská pravda.„Mobilizovali všetky svoje sily, aby nestratili to, čo na Ukrajine zajali, no zároveň zamorili svoje územie takou mierou nenávisti a degradácie, že Rusko už druhýkrát v tomto roku stratilo kontrolu nad udalosťami. To všetko sú signály, že Rusko dokáže odolať nepriateľským akciám a na niektorých miestach zvýšiť tlak na fronte, ale nie je schopné strategicky odolať takejto konfrontácii,“ vyhlásil Zelenskyj.Poznamenal, že v súčasnosti je dôležité, aby Ukrajina a jej západní spojenci boli „silní a jednotní“ a urobili všetko „možné aj nemožné“, aby túto vojnu zvládli.