Macháčková považuje podnet voči nej za nekvalifikovaný, výbor by mal riešiť pochybenia poslancov

BRATISLAVA 28. októbra - Nezaradená poslankyňa Národnej rady SR a primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková považuje podnet voči jej osobe, ktorým sa 23. októbra začal zaoberať Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, považuje za nekvalifikovaný.Uviedla to pre agentúru SITA s tým, že prvá nekvalifikovanosť podnetu spočíva v tom, že na žiadnom mieste nie je uvedené ustanovenie ústavného zákona o konflikte záujmov, ktoré mala porušiť. „Je to ako podať trestné oznámenie na človeka a neuviesť trestný čin, ktorého sa mal dopustiť,“ uviedla.

Výbor nemá riešiť pochybenia primátorov



Druhá nekvalifikovanosť sa podľa nej týka nepríslušnosti parlamentného výboru na prejednávanú vec. „Výbor má riešiť pochybenia poslancov, nie primátorov. Nad primátormi dohliada podľa tohto ústavného zákona zastupiteľstvo. Mne sa kladie za vinu niečo, čoho som sa mala údajne dopustiť ako primátorka,“ podotkla.



Zároveň úlohou výboru podľa poslankyne je, aby sa zaoberal pochybeniami verejných funkcionárov po ich nástupe do funkcie, nie pred týmto nástupom. „Mne sa opäť kladie za vinu niečo, čoho som sa mala údajne dopustiť ešte pred marcom 2016, teda predtým, ako som sa stala poslankyňou,“ pripomenula.



„Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií odpoviem, že všetok predpísaný majetok mám korektne deklarovaný v mojich majetkových priznaniach, ktoré sú k dispozícii na webe parlamentu, pričom jeho poctivé nadobudnutie nespochybnil počas celého procesu ani notár, ani kataster, ani prokuratúra,“ uzavrela Macháčková.

Žarnay obhajoval Macháčkovú

Výbor 23. októbra začal konanie voči Macháčkovej. Z podnetu na začatie konania voči nej vyplýva, že ešte ako mestská poslankyňa v roku 2006 odsúhlasila predaj mestského pozemku, následne hlasovala za zrušenie predkupného práva pre mesto Prievidza a v súčastnosti vlastní jednu z parciel. Celý proces údajne trval do roku 2016, keď už bola poslankyňou NR SR. Výbor žiada, aby svoje konanie vysvetlila.Člen výboru za SaS Ondrej Dostál na výbore uviedol, že prípadom by sa malo zaoberať zastupiteľstvo mesta Prievidza, nie výbor. „Usudzujem, že prípad nepatrí tomuto výboru. Dopustila sa ho ako primátorka, nie ako poslankyňa,“ uviedol.Poslanec za Smer-SD Róbert Puci namietal s tým, že je nutné si od nej vyžiadať bližšie informácie a zistiť tiež, či má pozemok uvedený v majetkovom priznaní.Poslanec Oto Žarnay (nezaradený) obhajoval poslankyňu s tým, že výbor má sledovať činnosť poslancov, nie primátorov. „Je to závažný problém. Otvorili sme konanie, budeme sa od Macháčkovej dožadovať vyjadrenia k podnetu a zároveň sa rozhodneme, ako budeme pokračovať ďalej. Či budeme pokračovať v konaní alebo odstúpime podnet mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi,“ uviedol predseda výboru za SaS Vladimír Sloboda.