Odkaz T. G. Masaryka platí dodnes, tvrdia najvyšší predstavitelia SR

Na archívnej snímke prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska (v popredí), uprostred premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD), vľavo predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 28. októbra (TASR) – Odkaz prvého československého prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka, že základom demokracie musí byť mravnosť, je univerzálne platný aj pre súčasnosť. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 sa na tom zhodli najvyšší ústavní činitelia SR.Prezident SR Andrej Kiska pripomenul aj ďalší Masarykov morálny imperatív, ktorými sa majú riadiť politické elity pri vedení štátu – nebáť sa a nekradnúť.uviedol Kiska. Poukázal však i na to, že charakter štátu neformujú len politické elity, ale aj bežní občania svojím postojom a každodennou činnosťou.upozornil prezident, ktorý si myslí, že toto je aj odkaz zakladateľov prvého československého štátu.Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) súhlasí, že Masarykove myšlienky sú nástrojom, ako viesť štát.povedal Pellegrini.dodal.Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) apeloval na to, aby v spoločnosti viac rezonovalo uznanie toho, čo Slovensko či Slováci dosiahli.povedal. Poukázal tiež na to, že výzvou pre spoločnosť je otázka zodpovednosti, hľadania pravdy a služby ľuďom. Je podľa neho dôležité, aby sa zredukoval priestor pre šírenie dezinformácií, poloprávd či neoverených faktov, ktoré ubližujú. Všetci traja najvyšší predstavitelia krajiny si myslia, že v tejto súvislosti je potrebné zvýšiť zodpovednosť za šírenie informácií v digitálnom svete.