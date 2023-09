Machaj: Bolo by ideálne, ak by financovanie verejnoprávneho vysielateľa garantoval ústavný zákon

Plány sú. Aká bude realita?

Rozhodnutie politikov prišlo veľmi neočakávane

Automatický príspevok zo štátneho rozpočtu

15.9.2023 (SITA.sk) - Bolo by ideálne, ak by financovanie verejnoprávneho vysielateľa garantoval ústavný zákon. Vyhlásil to generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Ľuboš Machaj s tým, že na jeho zmenu je potrebných viac ako 90 hlasov poslancov.„Je to 76 hlasov, takže to predsa bude stále vôľa parlamentu, ako s tým bude narábať, a to už je naozaj na politikoch. Čiže tá prítomnosť politiky tu stále bude," skonštatoval riaditeľ verejnoprávneho telerozhlasu pre agentúru SITA. So situáciou sa podľa neho ale nedá nič robiť a je potrebné sa s ňou vysporiadať.Dodal, že by vždy bolo dobré, ak by finančných prostriedkov bolo viac. „Ale bolo to podľa mňa optimum, keď si zoberieme, že prvotný návrh bol na 0,12 percenta HDP, a teraz je 0,17, tak to je podľa mňa oveľa pozitívnejšie, ako to bolo," zhodnotil Machaj nový spôsob financovania RTVS . „Keby bolo 0,19, bolo by to lepšie, pochopiteľne," dodal.Podľa Machaja je ale 0,17 percenta optimum. Na otázku, či by sa RTVS v budúcnosti chcela usilovať o zvýšenie príspevku Machaj uviedol, že plány sú, no uvidia, aká bude realita. „Bude všetko záležať na tom, ako sa zostaví nový parlament, aké tam budú ‚siločiary‘. Teraz dopredu sa o tom ťažko dá hovoriť," vyjadril sa.Podotkol však, že je záujem o viac finančných prostriedkov, lebo znamenajú i väčšiu stabilitu pre celého verejnoprávneho vysielateľa, čo je dôležité pre celú spoločnosť. „Určite áno, ale pochybujem, že k tomu príde v najbližšom období," povedal.Machaj vždy považoval koncesie za garanciu odpolitizovania a demokratizácie verejnoprávneho priestoru. „Viete, je to rozhodnutie politikov, prišlo tak, ako prišlo, veľmi neočakávane," skonštatoval šéf verejnoprávneho telerozhlasu. Je však toho názoru, že sa s tým vysporiadali.„Na jednej strane, ak by sa koncesionárske poplatky nezvýšii, lebo naozaj 20 rokov neboli zvyšované, stále by sme boli v situácii, že musíme hľadať nové finančné zdroje. Museli by sme stále chodiť na ministerstvá a žiadať o nové a nové dotácie," skonštatoval a doplnil, že takto to má určité výhody. Opätovne však zdôraznil, že koncesie garantovali odpolitizáciu.Poznamenal, že v rámci Európy jestvujú rôzne typy financovania a sú i štáty, ktoré koncesie nemajú. „Musíme sa s tým vysporiadať. Je to rozhodnutie politických elít a my musíme urobiť všetko pre to, aby to negatívne neovplyvnilo naše vysielanie," dodal.Nové financovanie RTVS založené na poskytovaní automatického príspevku zo štátneho rozpočtu sa bude odvíjať od vyprodukovaného hrubého domáceho produktu (HDP) a nemalo by závisieť od politických tlakov ani vyjednávaní.Nárokovateľný príspevok by malo každoročne poskytovať ministerstvo financií vo výške 0,17 percenta z hrubého domáceho produktu vyjadreného v bežných cenách za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa nárokovateľný príspevok poskytuje.Príspevok by RTVS mala dostávať do konca januára príslušného kalendárneho roka a je určený na úhradu nákladov a výdavkov na zaistenie hlavnej činnosti verejnoprávneho vysielateľa v danom roku, prípadne nasledujúcich rokoch.