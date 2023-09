Uvažujete nad zmenou práce? Rady personalistov, ako správne naštartovať novú kariéru

5 tipov od personalistov, ako správne naštartovať novú kariéru



Zamerajte sa na svoje túžby a nastavte svoje myslenie





Osvojte si nové zručnosti





Vymeňte si zručnosti s kolegom – môžete si napríklad s jeho pomocou rozšíriť znalosti o tom, ako efektívne využívať sociálne médiá výmenou za to, že ho naučíte lepšie pracovať s tabuľkami.



Venujte viac času tomu, čo máte radi a zdokonaľte sa vo svojom hobby — ak ste napríklad filmový nadšenec, založte si blog s recenziami. Budúci zamestnávateľ tak získa predstavu o vašich komunikačných a digitálnych zručnostiach.



Hľadajte dobrovoľnícke príležitosti — dobrovoľníctvo vám umožní nazbierať nové skúsenosti z rôznych oblastí, či už ide o hard, alebo soft skills.



Využite sociálne siete — sledujte ľudí, od ktorých by ste sa mohli niečo naučiť na Facebooku, Instagrame alebo LinkedIn, a prihláste sa na ich podujatia.



Učte sa od odborníkov – zistite v pracovnej agentúre, ktoré zručnosti zamestnávatelia vo vašom odbore najviac vyhľadávajú, a využite niektorú z online vzdelávacích príležitostí v tejto oblasti.





Ukážte svoju ochotu a motiváciu





Buďte pripravení





Rozhoďte siete čo najširšie



15.9.2023 (SITA.sk) -Podľa personalistov je dnes ten správny čas na zmenu v pracovnej oblasti. Informujú o tom dáta z prieskumu personálnej agentúry Grafton. Aj keď dnešné tempo technologického pokroku môže v mnohých vzbudzovať úzkosť, v skutočnosti sú jeho dôležitým dôsledkom aj nové príležitosti.„Nástup technológií štvrtej priemyselnej revolúcie mení podstatu rôznych profesií a vznikajú tiež nové povolania, ktoré ešte v nedávnej minulosti neexistovali. Celkovo sa mení spôsob, akým pracujeme. Reakciou na túto situáciu je aj zmena pohľadu firiem na uchádzačov o prácu a ich prístup k nim,“ hovorí Martin Malo , riaditeľ personálnej agentúry Grafton Recruitment a Gi Group.Konkrétnym odborným zručnostiam sa už dnes neprikladá až taká vážnosť. Pre mnohé spoločnosti je omnoho dôležitejšia napríklad ochota učiť sa nové veci či otvorenosť novým spôsobom práce.„Ľudia s rôznym zázemím totiž prinášajú do firmy väčšiu flexibilitu myslenia a väčší potenciál reagovať na prichádzajúce zmeny,“ vysvetľuje Malo. Všetky tieto skutočnosti tak dnes môžete využiť vo svoj prospech pri zmene práce a hľadaní nového profesijného smerovania, ktoré vám prinesie väčšiu spokojnosť.Premýšľajte o tom, prečo ste v súčasnom zamestnaní nespokojní a zamerajte sa na vaše vnútorné túžby ohľadne spôsobu či štýlu práce alebo kariérneho postupu. Ak odhalíte svoju skutočnú motiváciu, bude tým správnym hnacím motorom zmien vo vašej pracovnej kariére.Taktiež osvojenie si spôsobu myslenia nastaveného na rozvoj vám môže prospieť, a to vo viacerých smeroch – budete pripravení na výzvy a ochotní skúšať nové veci, umožní vám lepšie vidieť nové možnosti a príležitosti, zvýši vašu sebadôveru. A dokáže robiť zázraky aj v tom, ako vás budú ako potenciálneho uchádzača o zamestnanie vnímať na pracovnom pohovore.Kým kedysi si ľudia v celom svojom pracovnom živote často vystačili s jedným súborom zručností, v ktorých sa postupne zdokonaľovali, dnes si úspešná kariéra vyžaduje neustále vzdelávanie v rôznych smeroch. Schopnosť zmeniť svoje zameranie a získavať celkom nové zručnosti je v súčasnosti dokonca veľmi cenená. Možností, kde a ako sa naučiť niečo nové, je pritom veľa:Dnes sú firmy viac naklonené prijať niekoho, kto sa chce učiť a je flexibilný, než toho, kto má všetky technické zručnosti, no chýba mu flexibilita.„Žijeme v období rýchlych zmien, a prístup k práci by mal túto situáciu odrážať. Takže ak vám chýbajú niektoré zručnosti uvedené v špecifikácii pracovnej ponuky, nevzdávajte to, a na ponuku zareagujte. Môžete napríklad zdôrazniť iné svoje schopnosti, ktoré by mohli byť v budúcej práci užitočné. Pre zamestnávateľov je dnes totiž motivácia a ochota učiť sa rovnako dôležitá ako konkrétne znalosti,“ hovorí M. Malo.Nikdy by ste tiež nemali váhať urobiť niečo navyše, keď odpovedáte na pracovnú ponuku. Prejavte iniciatívu a podeľte sa o ďalšie materiály, ktoré by mohli byť pre potenciálneho zamestnávateľa zaujímavé — pošlite napríklad odkaz na váš osobný blog, alebo pridajte čokoľvek, čo firme pomôže lepšie vás spoznať ako kandidáta na prácu a vám môže prospieť.Hľadanie tej správnej práce môže trvať dlhšie, no napriek tomu nemusí byť časovo náročné. Treba však zvoliť vhodnú stratégiu. V prvom rade priebežne aktualizujte všetky zdroje informácií o vás — svoje profily na sociálnych sieťach, vrátane LinkedIn tak, aby ste o sebe všade vytvorili konzistentný obraz. Rovnako aktualizujte aj svoj životopis vždy, keď získate nové zručnosti, kvalifikáciu alebo skúsenosti. Budete tak pripravení, keď sa objaví správna príležitosť.Je tiež dôležité byť v správnom čase na správnom mieste, preto by ste nemali na príležitosť čakať so založenými rukami. Každý deň si nájdite pár minút na to, aby ste si prečítali pracovné ponuky. Budete tak mať prehľad a možnosť zareagovať ako prví.Pri hľadaní práce sa neorientujte len na stránky pracovných portálov. Využite aj sociálne siete, napríklad Facebook alebo LinkedIn. Ak nemusíte byť pri hľadaní novej práce diskrétni, povedzte to aj svojmu okoliu. Je možné, že takto dostanete tip na zaujímavú pozíciu alebo osobné odporúčanie, ktoré môže byť veľmi cenné. No a v neposlednom rade — kontaktujte personálnu agentúru.Tu vám totiž dokážu poskytnúť podrobné informácie nielen o tom, čo u uchádzačov hľadajú jednotlivé spoločnosti, ale pomôžu vám aj identifikovať vaše schopnosti, ktoré by vás mohli posunúť do iného odvetvia alebo k iným pracovným úlohám.Dobrý personalista vám tiež pomôže napísať životopis tak, aby potenciálnych zamestnávateľov zaujal, a pripraví vás na pohovory. Nakoniec, čím viac možností a rôznych kanálov využijete, tým efektívnejšie bude vaše hľadanie a tým zaujímavejšie ponuky môžete objaviť.