Machaj oficiálne zasadol do kresla šéfa RTVS, chce dať väčší priestor online prostrediu či tvoriť nadčasový obsah (foto)

2.8.2022 (Webnoviny.sk) - Jaroslava Rezníka vystriedal na poste generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Ľuboš Machaj . Nový riaditeľ do funkcie nastúpil 2. augusta. Rezník na svojom pôsobení najväčšmi ľutuje to, že neustál tlak pri rušení polovičných koncesionárskych poplatkoch pre dôchodcov a nedokázal presadiť zvýšenie koncesionárskych poplatkov.Machaj je tiež zástancom koncesionárskych poplatkov a má aj ambíciu dosiahnuť ich zvýšenie, prinajmenšom s ohľadom na infláciu. Povedal to v relácii RTVS Správy a komentáre, kde odchádzajúci a nastupujúci riaditeľ RTVS spoločne diskutovali.Rezník sa vyjadril, že je hrdý na to, že RTVS je silnou verejnoprávnou, kultúrnou a národnou inštitúciou. Vyzdvihol tiež fungovanie televíznych staníc i rozhlasových okruhov. Dodal, že zásadne znížil vnútorný dlh a spomenul aj rekonštrukciu košických a banskobystrických štúdií.K ekonomickej situácii RTVS sa Rezník vyjadril, že by ju podľa mohol neho ohroziť zákon o mediálnych službách. Považuje ho za likvidačný pre RTVS, pretože jej ukladá mnoho povinností, avšak nezohľadňuje finančné dopady, aké to na ňu môže mať.Ako príklad uviedol limity na vysielanie pre národnostné menšiny. Machaj chce tiež túto tému otvoriť, pretože považuje okamžité plnenie za prakticky nemožné.Odchádzajúci a nastupujúci riaditeľ RTVS hodnotili aj fungovanie nového spravodajského okruhu RTVS. Rezník je s ním spokojný a verí, že sa kanál stane lídrom na spravodajskom trhu. Machaj nechce spravodajský okruh rušiť, avšak predpokladá, že je potrebné vykonať určité zmeny, aby sa z neho naozaj mohol stať celodenný spravodajský kanál. Okrem toho považuje za potrebné, aby online prostredie dostalo väčší priestor a RTVS sa prispôsobila súčasným trendom.Verejnoprávne médium by podľa Machaja malo tvoriť obsah, ktorý bude nadčasový. Poznamenal, že zábavy je v televízii podľa neho trochu veľa, a napríklad seriály ako Priznanie či Hniezdo ukazujú, že diváci majú záujem aj o takéto programy.Podľa Rezníka sa ale zábavným formátom darí. Machaj zareagoval, že zábavné programy rušiť nechce, podľa neho sú však určené najmä na piatkové či sobotné večery. Dodal, že je potrebné nájsť rovnováhu medzi „robením čísel" a tým, akým spôsobom je to robené. Podľa nového generálneho riaditeľa je potrebné bojovať o čísla, no musí sa tak robiť verejnoprávnymi zbraňami, nie komerčnými.