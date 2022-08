Slnečné okuliare sa delia na kategórie, nie všetky sú i na šoférovanie

Slnečné okuliare, ktoré sú prevenciou proti negatívnemu vplyvu ultrafialového žiarenia (UV) na oči, sa delia na viaceré kategórie. "Kvalitné slnečné okuliare by mali byť označené ako UV 400, čo znamená, že absorbujú slnečné lúče s vlnovou dĺžkou do 400 nanometrov. Druhým dôležitým parametrom je priepustnosť svetla, respektíve zafarbenie skiel, ktoré sa delí do kategórie 0 až 4," vysvetlil prednosta očnej kliniky Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Petr Kolář s tým, že nie každá kategória je povolená aj na šoférovanie.





Priblížil, že v kategórii 0 a 1 sú "módne okuliare" s minimálnym zafarbením a ochranou pred slnečnými lúčmi. Sú vhodné ako ochranné okuliare proti vetru a prachu. V kategórii 2 sú okuliare s ochranou 57-81 percent a patria medzi slnečné okuliare so stredne tmavým filtrom na bežné nosenie a šoférovanie, doplnil odborník.Do kategórie 3 sa radia slnečné okuliare vhodné na pobyt pri mori alebo v horách. "Do kategórie 4 spadajú slnečné okuliare s veľmi intenzívnym sfarbením, vhodné na skialpinizmus a pobyt vo vysokých pohoriach a na ľadovcoch. Slnečné okuliare kategórie 4 nie je povolené nosiť počas šoférovania," vysvetlil Kolář.Okrem spomínaných dvoch parametrov je možné podľa jeho slov do slnečných okuliarov zakomponovať polarizačné šošovky, ktoré zmierňujú oslnenia pri rôznych povrchoch, ako napríklad voda alebo sklo, preto sú vhodné na šoférovanie.Kolář upozornil, že UV žiarenie je v primeranom množstve prospešné pre tvorbu vitamínu D, avšak nadmerné pôsobenie na ľudský organizmus má za následok množstvo negatívnych zmien. "Z najzávažnejších tvorbu kožných nádorov – maligný melanóm, ktorý môže vzniknúť aj na sietnici, alebo tiež bazalióm, ktorý pri neskorej chirurgickej intervencii môže mať deštruktívne následky ako pre oko, tak aj pre iné časti tela. Okrem nádorov však môže spôsobovať vznik zápalov spojovky, rohovky, šedého zákalu, poškodenie sietnice - tzv. solárna retinopatia alebo makulárna degenerácia. Rizikovejšími sú ľudia so svetlými očami, u ktorých má dúhovka menej pigmentu, zachytávajúceho toto žiarenie," uviedol.Pripomenul, že oči je tiež v lete nutné chrániť pred vetrom a prachom, ktorý môže spôsobiť nepríjemné podráždenie spojoviek, alebo zanesenie cudzieho telesa do spojovkového vaku. To je následne nutné vypláchnuť čistou vodou alebo umelými slzami. "Nepríjemnosti v zmysle očného diskomfortu môže vyvolať aj nadmerné používanie klimatizácie. V klimatizovaných priestoroch je vhodné častejšie používanie umelých sĺz bez konzervačných látok," uzavrel.