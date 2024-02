Machaj reaguje na Ficove a Dankove vyjadrenia o RTVS, najväčší mediálny dom nepatrí vláde ani parlamentu

RTVS je nezávislým médiom

Danko chce, aby bola RTVS štátna

Politická moc nesmie zasahovať

14.2.2024 (SITA.sk) - Generálny riaditeľ verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Ľuboš Machaj reagoval na vyjadrenia premiéra Roberta Fica Smer-SD ) a podpredsedu parlamentu Andreja Danka SNS ) o RTVS.Predseda vlády Fico sa pred niekoľkými dňami v rozhovore pre denník Pravda vyjadril, že RTVS sa musí vrátiť na cestu verejnoprávnosti a podľa neho úlohu verejnoprávnosti neplní. Označil ju tiež za opozičnú a protivládnu. Zakrátko nato šéf národniarov Danko v televízii TA3 povedal, že chce štátnu televíziu, nie verejnoprávnu.„Je potrebné zdôrazniť, že verejnoprávny rozhlas a televíziu stále platia občania zo svojich daní a zmenou financovania sa nemení verejnoprávny charakter RTVS. Preto najväčší mediálny dom nie je štátny, nepatrí vláde ani parlamentu, a je nezávislým médiom,“ vysvetľuje Machaj.Dodal, že považuje za nešťastné rozhodnutie predošlej vlády o zrušení koncesionárskych poplatkov a financovaní RTVS len zo štátneho rozpočtu.„Ale aj pred zrušením koncesií bola časť rozpočtu RTVS naviazaná na štátny rozpočet prostredníctvom príslušných kapitol,“ skonštatoval Machaj. Dodal ale, že verejnoprávnosť RTVS nie je založená na systéme financovania, ale na poskytovaní služieb verejnosti, ktoré sú zadefinované v zákone, a ktoré podľa svojho šéfa verejnoprávny telerozhlas stále plní.Danko i Fico neraz zdôraznili potrebu výmeny vedenia RTVS, hovorili aj o neobjektívnosti média. Danko spochybnil jeho nezávislosť a vyslovil sa za to, aby bola RTVS štátnym médiom.„RTVS so zákona vyplýva poskytovať nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí na Slovensku. V prípade pochybností o porušení zákona každý môže dať podnet na Radu pre mediálne služby, ktorá sa bude zaoberať tým, či bola dodržaná objektivita a nezávislosť poskytnutých informácií,“ reaguje riaditeľ verejnoprávneho vysielateľa.Z Machajovej reakcie vyplýva, že ak by sa z RTVS stalo štátne médium, mohlo by dôjsť k rozporu s pripravovaným návrhom Európskeho aktu o slobode médií, a tiež Odporúčaniami Výboru ministrov členských štátov o zabezpečení nezávislosti verejnoprávneho vysielania. Tie obsahujú celý rad parametrov určujúcich postavenie verejnoprávneho média.„Verejnoprávny vysielateľ by mal autonómne rozhodovať o obsahu svojho vysielania bez vonkajších zásahov (najmä zásahov politickej moci). V rámci spravodajstva, ktoré poskytuje, má objektívne prezentovať fakty a udalosti a podporovať slobodné vytváranie názorov. Nemá teda slúžiť žiadnej záujmovej či politickej skupine. Redakčná nezávislosť podľa návrhu Európskeho aktu o slobode médií znamená, že členské štáty (vrátane svojich regulačných orgánov) nesmú zasahovať do redakčných politík a rozhodnutí verejnoprávneho média, ani sa pokúšať ho akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo ovplyvniť,“ uvádza sa v reakcii s tým, že verejnoprávne médiá prinášajú pluralitu informácií a názorov, a to nestranným spôsobom v súlade so svojím poslaním verejnej služby.