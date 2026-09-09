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09. septembra 2026
Machala končí vo funkcii na ministerstve kultúry, návrh na jeho odvolanie predložila Šimkovičová
Tagy: generálny tajomník ministerstva kultúry Letisko Žilina Ministerka kultúry SR Odvolanie z funkcie
Kto bude novým generálnym tajomníkom služobného úradu MK SR? Vládny kabinet odvolal z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu
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9.9.2026 (SITA.sk) - Kto bude novým generálnym tajomníkom služobného úradu MK SR?
Vládny kabinet odvolal z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry (MK) SR Lukáša Machalu. Vo funkcii končí 9. septembra. Návrh na Machalovo odvolanie predložila na rokovanie vlády ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). Machalu nahradí Ivan Gašpar, a to k 10. septembru 2026.
Ako vyplýva zo zverejneného životopisu, Gašpar v rokoch 2022 až 2023 pôsobil ako riaditeľ veľkej regionálnej kancelárie Slovenskej agentúry životného prostredia, sekcie plánu obnovy. Taktiež v minulosti pracoval v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok, bol i členom dozornej rady na žilinskom letisku. Okrem toho je roky konateľom súkromnej spoločnosti.
Ako krátko po rokovaní vlády informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, ministerka Šimkovičová predložila návrh na Machalovo odvolanie po priebežnom vyhodnotení fungovania služobného úradu a spôsobu jeho riadenia. MK SR podľa Šimkovičovej vstupuje do ďalšej etapy, v ktorej pred ním stoja nové úlohy vyžadujúce iné manažérske nastavenie služobného úradu, jasnú zodpovednosť, dobrú organizáciu práce a spoľahlivé zabezpečenie vnútorného chodu ministerstva.
„Každá spoločná cesta má svoj začiatok aj svoj koniec. Táto sa naplnila. S Lukášom Machalom sme prešli náročné obdobie. Za prácu, ktorú počas neho pre rezort odviedol, mu ďakujem. Nároky na riadenie služobného úradu sa však v čase menia. Funkcia generálneho tajomníka služobného úradu je predovšetkým manažérska a vyžaduje si plné sústredenie na vnútorný chod ministerstva. V takejto funkcii je nevyhnutná dôvera a jasná zodpovednosť. Po vyhodnotení fungovania služobného úradu som dospela k záveru, že rezort potrebuje v tejto pozícii iné manažérske nastavenie. Preto som vláde navrhla odvolanie Lukáša Machalu z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry SR. Je to rozhodnutie o ďalšom smerovaní úradu a nesiem zaň zodpovednosť," uviedla Šimkovičová.
Zdroj: SITA.sk - Machala končí vo funkcii na ministerstve kultúry, návrh na jeho odvolanie predložila Šimkovičová © SITA Všetky práva vyhradené.
Vládny kabinet odvolal z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry (MK) SR Lukáša Machalu. Vo funkcii končí 9. septembra. Návrh na Machalovo odvolanie predložila na rokovanie vlády ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). Machalu nahradí Ivan Gašpar, a to k 10. septembru 2026.
Ako vyplýva zo zverejneného životopisu, Gašpar v rokoch 2022 až 2023 pôsobil ako riaditeľ veľkej regionálnej kancelárie Slovenskej agentúry životného prostredia, sekcie plánu obnovy. Taktiež v minulosti pracoval v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok, bol i členom dozornej rady na žilinskom letisku. Okrem toho je roky konateľom súkromnej spoločnosti.
Šimkovičová žiada zmenu
Ako krátko po rokovaní vlády informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, ministerka Šimkovičová predložila návrh na Machalovo odvolanie po priebežnom vyhodnotení fungovania služobného úradu a spôsobu jeho riadenia. MK SR podľa Šimkovičovej vstupuje do ďalšej etapy, v ktorej pred ním stoja nové úlohy vyžadujúce iné manažérske nastavenie služobného úradu, jasnú zodpovednosť, dobrú organizáciu práce a spoľahlivé zabezpečenie vnútorného chodu ministerstva.
„Každá spoločná cesta má svoj začiatok aj svoj koniec. Táto sa naplnila. S Lukášom Machalom sme prešli náročné obdobie. Za prácu, ktorú počas neho pre rezort odviedol, mu ďakujem. Nároky na riadenie služobného úradu sa však v čase menia. Funkcia generálneho tajomníka služobného úradu je predovšetkým manažérska a vyžaduje si plné sústredenie na vnútorný chod ministerstva. V takejto funkcii je nevyhnutná dôvera a jasná zodpovednosť. Po vyhodnotení fungovania služobného úradu som dospela k záveru, že rezort potrebuje v tejto pozícii iné manažérske nastavenie. Preto som vláde navrhla odvolanie Lukáša Machalu z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry SR. Je to rozhodnutie o ďalšom smerovaní úradu a nesiem zaň zodpovednosť," uviedla Šimkovičová.
Zdroj: SITA.sk - Machala končí vo funkcii na ministerstve kultúry, návrh na jeho odvolanie predložila Šimkovičová © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: generálny tajomník ministerstva kultúry Letisko Žilina Ministerka kultúry SR Odvolanie z funkcie
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