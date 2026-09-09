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09. septembra 2026
Slovensko chce dokúpiť ďalšie štyri stíhačky F-16, za lietadlá a výzbroj zaplatí 390 miliónov eur bez DPH
Týmito 14 lietadlami sa však podľa ministerstva proces budovania spôsobilostí taktického letectva neskončil. Vláda schválila zámer na obstaranie ďalších ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Týmito 14 lietadlami sa však podľa ministerstva proces budovania spôsobilostí taktického letectva neskončil.
Vláda schválila zámer na obstaranie ďalších štyroch nadzvukových lietadiel F-16 Block 70 pre slovenské vzdušné sily. Ako ministerstvo obrany pripomenulo, SR už obstarala 14 stíhačiek. Na Slovensku sa aktuálne nachádza desať z nich a zvyšné štyri sú v Arizone pre potreby výcviku slovenských pilotov. Týmito 14 lietadlami sa však podľa ministerstva proces budovania spôsobilostí taktického letectva neskončil.
Rezort obrany priblížil, s dodávkami lietadiel Slovensko buduje aj celý systém potrebný na ich dlhodobú prevádzku, a to od prípravy pilotov a technického personálu, cez logistické a servisné zabezpečenie až po príslušnú infraštruktúru a systém výcviku. Druhá fáza obstarávania teda podľa slov ministerstva nie je novým alebo samostatným modernizačným projektom, ale pokračovaním už prijatého strategického smerovania.
„Rozšírenie existujúcej flotily umožní lepšie využiť už vytvorené personálne, technické a logistické kapacity bez potreby zavádzania ďalšieho typu taktického lietadla a budovania samostatného systému jeho podpory,“ doplnilo ministerstvo.
Pre ďalší rozvoj spôsobilostí tak ministerstvo obrany v roku 2025 požiadalo vládu Spojených štátov amerických o vypracovanie ponuky na obstaranie ďalších štyroch lietadiel F-16 D Block 70. Nejde pritom len o samotné lietadlá, ale kompletný balík vybavenia a podpory na ich zavedenie a operačné využitie. V cene sú tak zahrnuté napríklad príslušné systémy a vybavenie lietadiel, zbraňové systémy a munícia, prieskumné a ďalšie kontajnery, vybavenie na údržbu, náhradné diely, servisná podpora, dokumentácia a výcvik.
Americká vláda pripravila ponuku v odhadovanej sume 390-miliónov eur bez DPH a CLO. Ponuka na dodanie štyroch lietadiel zároveň obsahuje aj podvesné zariadenia či prídavné palivové nádrže či náradie na údržbu a prevádzku vrátane meracej techniky. Dodanie lietadiel sa odhaduje do konca roka 2030.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko chce dokúpiť ďalšie štyri stíhačky F-16, za lietadlá a výzbroj zaplatí 390 miliónov eur bez DPH © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda schválila zámer na obstaranie ďalších štyroch nadzvukových lietadiel F-16 Block 70 pre slovenské vzdušné sily. Ako ministerstvo obrany pripomenulo, SR už obstarala 14 stíhačiek. Na Slovensku sa aktuálne nachádza desať z nich a zvyšné štyri sú v Arizone pre potreby výcviku slovenských pilotov. Týmito 14 lietadlami sa však podľa ministerstva proces budovania spôsobilostí taktického letectva neskončil.
Modernizačný projekt
Rezort obrany priblížil, s dodávkami lietadiel Slovensko buduje aj celý systém potrebný na ich dlhodobú prevádzku, a to od prípravy pilotov a technického personálu, cez logistické a servisné zabezpečenie až po príslušnú infraštruktúru a systém výcviku. Druhá fáza obstarávania teda podľa slov ministerstva nie je novým alebo samostatným modernizačným projektom, ale pokračovaním už prijatého strategického smerovania.
„Rozšírenie existujúcej flotily umožní lepšie využiť už vytvorené personálne, technické a logistické kapacity bez potreby zavádzania ďalšieho typu taktického lietadla a budovania samostatného systému jeho podpory,“ doplnilo ministerstvo.
Kompletný balík vybavenia a podpory
Pre ďalší rozvoj spôsobilostí tak ministerstvo obrany v roku 2025 požiadalo vládu Spojených štátov amerických o vypracovanie ponuky na obstaranie ďalších štyroch lietadiel F-16 D Block 70. Nejde pritom len o samotné lietadlá, ale kompletný balík vybavenia a podpory na ich zavedenie a operačné využitie. V cene sú tak zahrnuté napríklad príslušné systémy a vybavenie lietadiel, zbraňové systémy a munícia, prieskumné a ďalšie kontajnery, vybavenie na údržbu, náhradné diely, servisná podpora, dokumentácia a výcvik.
Americká vláda pripravila ponuku v odhadovanej sume 390-miliónov eur bez DPH a CLO. Ponuka na dodanie štyroch lietadiel zároveň obsahuje aj podvesné zariadenia či prídavné palivové nádrže či náradie na údržbu a prevádzku vrátane meracej techniky. Dodanie lietadiel sa odhaduje do konca roka 2030.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko chce dokúpiť ďalšie štyri stíhačky F-16, za lietadlá a výzbroj zaplatí 390 miliónov eur bez DPH © SITA Všetky práva vyhradené.
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