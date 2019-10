Macron a Merkelová žiadajú ukončiť tureckú ofenzívu v Sýrii

Na snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron (vľavo) s manželkou Brigitte (vpravo) s nemeckou kancelárkou Angelu Merkelovú. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 13. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v nedeľu spoločne s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou na ukončenie ofenzívy tureckej armády proti Kurdom v severovýchodnej Sýrii. Varovali, že táto operácia môže vyústiť dohumanitárnej situácie a posilniť teroristickú organizáciu Islamský štát (IS), píše agentúra AFP.povedal na spoločnej tlačovej konferencii v Paríži s kancelárkou Merkelovou.Nemecká kancelárka podľa Macrona v nedeľu hodinu telefonovala s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a povedala mu:povedala kancelárka novinárom. "Túto situáciu proti Kurdom nemôžeme viac akceptovať. Musí sa nájsť absolútne iné riešenie," dodala.Podľa Macrona by ofenzíva mohla spôsobiťa zároveň pomôcť džihádistom IS, s ktorými Kurdi bojovali, saInvázia Turecka do severovýchodnej Sýrie (operácia Prameň mieru), kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), dlhoročný spojenec Spojených štátov v boji proti teroristom z organizácie Islamský štát, sa začala v stredu. Ankara ju spustila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci.Turecká operácia vyvolala rozsiahlu medzinárodnú kritiku a varovania Spojených štátov a Európskej únie pred možnými sankciami.