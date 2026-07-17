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17. júla 2026
Macron a Merz hľadajú nový impulz pre obrannú spoluprácu Európy – FOTO
Tagy: európska obrana Francúzsky prezident Nemecký kancelár Protiraketová obrana Protivzdušná obrana
Paríž a Berlín chcú po krachu spoločného projektu stíhačky FCAS prehĺbiť spoluprácu v oblasti raketovej obrany, úderných systémov aj umelej inteligencie.
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17.7.2026 (SITA.sk) - Paríž a Berlín chcú po krachu spoločného projektu stíhačky FCAS prehĺbiť spoluprácu v oblasti raketovej obrany, úderných systémov aj umelej inteligencie.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz sa v piatok stretli na leteckej základni Nörvenich pri Kolíne nad Rýnom, aby rokovali o budúcnosti francúzsko-nemeckej obrannej spolupráce po nedávnom stroskotaní spoločného projektu bojového lietadla budúcnosti FCAS (Future Combat Air System).
Obaja lídri následne predsedali spoločnému zasadnutiu bezpečnostnej a obrannej rady pri francúzskej stíhačke Rafale a európskom lietadle Eurofighter, ktoré patrí medzi hlavné bojové stroje nemeckého letectva. Na rokovaniach sa zúčastnili aj členovia oboch vlád.
Paríž a Berlín chcú vytvoriť spoločnú riadiacu skupinu na prehĺbenie spolupráce v oblasti radarových systémov, systémov úderov na veľké vzdialenosti a protivzdušnej a protiraketovej obrany.
Macron vo štvrtok vyhlásil, že cieľom rokovaní je dať obrannej spolupráci „novú dynamiku“ a prispieť k budovaniu „silnej Európy, ktorá spája naše schopnosti“.
Stretnutie sa koná po rozpade projektu FCAS, ktorý sa stal obeťou sporov medzi spoločnosťami Airbus a Dassault Aviation. Otázniky visia aj nad ďalším spoločným programom MGCS (Main Ground Combat System), určeným na vývoj novej generácie bojových tankov.
Rozdielne postoje pretrvávajú aj v otázke európskej protivzdušnej obrany. Nemecko podporuje iniciatívu ESSI (European Sky Shield Initiative), založenú najmä na amerických systémoch Patriot a izraelsko-amerických systémoch Arrow 3.
Francúzsko sa do projektu nezapojilo a presadzuje posilnenie európskeho obranného priemyslu.
Macron a Merz sa majú venovať aj konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ), rozpočtu EÚ, regulácii digitálneho priestoru, boju proti dezinformáciám a rozvoju umelej inteligencie.
Zdroj: SITA.sk - Macron a Merz hľadajú nový impulz pre obrannú spoluprácu Európy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz sa v piatok stretli na leteckej základni Nörvenich pri Kolíne nad Rýnom, aby rokovali o budúcnosti francúzsko-nemeckej obrannej spolupráce po nedávnom stroskotaní spoločného projektu bojového lietadla budúcnosti FCAS (Future Combat Air System).
Spoločná riadiaca skupina
Obaja lídri následne predsedali spoločnému zasadnutiu bezpečnostnej a obrannej rady pri francúzskej stíhačke Rafale a európskom lietadle Eurofighter, ktoré patrí medzi hlavné bojové stroje nemeckého letectva. Na rokovaniach sa zúčastnili aj členovia oboch vlád.
Paríž a Berlín chcú vytvoriť spoločnú riadiacu skupinu na prehĺbenie spolupráce v oblasti radarových systémov, systémov úderov na veľké vzdialenosti a protivzdušnej a protiraketovej obrany.
Nová dynamika
Macron vo štvrtok vyhlásil, že cieľom rokovaní je dať obrannej spolupráci „novú dynamiku“ a prispieť k budovaniu „silnej Európy, ktorá spája naše schopnosti“.
Stretnutie sa koná po rozpade projektu FCAS, ktorý sa stal obeťou sporov medzi spoločnosťami Airbus a Dassault Aviation. Otázniky visia aj nad ďalším spoločným programom MGCS (Main Ground Combat System), určeným na vývoj novej generácie bojových tankov.
Európa kontra USA
Rozdielne postoje pretrvávajú aj v otázke európskej protivzdušnej obrany. Nemecko podporuje iniciatívu ESSI (European Sky Shield Initiative), založenú najmä na amerických systémoch Patriot a izraelsko-amerických systémoch Arrow 3.
Francúzsko sa do projektu nezapojilo a presadzuje posilnenie európskeho obranného priemyslu.
Macron a Merz sa majú venovať aj konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ), rozpočtu EÚ, regulácii digitálneho priestoru, boju proti dezinformáciám a rozvoju umelej inteligencie.
Zdroj: SITA.sk - Macron a Merz hľadajú nový impulz pre obrannú spoluprácu Európy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: európska obrana Francúzsky prezident Nemecký kancelár Protiraketová obrana Protivzdušná obrana
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