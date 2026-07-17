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Mondi získalo ocenenie „Výnimočná firma“


Tagy: Ocenenie PR

Mondi SCP získala od TÜV SÜD Slovakia ocenenie "Výnimočná firma" za excelentnosť v oblasti kvality. Ocenenie je uznaním vynikajúcich výsledkov spoločnosti Mondi SCP v oblasti riadenia kvality.



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new project 5 676x444 17.7.2026 (SITA.sk) - Mondi SCP získala od TÜV SÜD Slovakia ocenenie "Výnimočná firma" za excelentnosť v oblasti kvality.


Ocenenie je uznaním vynikajúcich výsledkov spoločnosti Mondi SCP v oblasti riadenia kvality.

TÜV SÜD Slovakia patrí medzi najuznávanejšie autority v oblasti zabezpečovania kvality a poskytuje certifikačné, inšpekčné a audítorské služby. Každoročne hodnotí desiatky spoločností z rôznych priemyselných odvetví, pričom ocenenie "Výnimočná firma" získajú iba tri z nich. Tento rok bolo ocenenie udelené spoločnosti Mondi SCP za jej dlhodobé úsilie o udržiavanie vysokých štandardov v oblasti riadenia kvality.

Mondi SCP v Ružomberku má zavedený komplexný systém riadenia kvality naprieč celou spoločnosťou, ktorý je založený na vyspelom a pevne zakotvenom systéme manažérstva kvality a podporovaný silnou kultúrou neustáleho zlepšovania. Závod sa zameriava na udržiavanie vysokých štandardov, posilňovanie spolupráce a zabezpečenie uplatňovania štandardov kvality v celej organizácii.

Ocenenie na slávnostnom odovzdávaní počas podujatia Stretnutie s TÜV SÜD, ktoré sa uskutočnilo v Tatranskej Lomnici prevzala Mária Jaššová, vedúca sekcie Kvality pre manažérske systémy a certifikáty.

"Ocenenie Výnimočná firma patrí všetkým našim kolegom, ktorí sa každý deň podieľajú na tom, aby sme svoju prácu robili kvalitne, zodpovedne a s dôrazom na neustále zlepšovanie. Kvalita nie je len o produktoch, ktoré vyrábame – je o našich ľuďoch, procesoch a spolupráci naprieč celou spoločnosťou. Veľmi ma teší, že naše dlhodobé úsilie získalo uznanie aj zvonka. Tento úspech nás motivuje pokračovať v tom, čo robíme dobre, ďalej na tom stavať a posúvať latku ešte vyššie," uviedla Silvia Kloptová, riaditeľka kvality Mondi SCP.

Toto ocenenie potvrdzuje vysoké štandardy kvality a zdôrazňuje význam riadenia kvality ako základu pre budovanie silného partnerstva so zákazníkmi.

Mondi SCP v Ružomberku je najväčší integrovaný závod na výrobu celulózy a papiera na Slovensku. Vyrába obalový papier, nenatieraný bezdrevný papier a trhovú buničinu zo zodpovedne získavaných surovín. Produkty sú recyklovateľné a každodenne ich využívajú zákazníci a ľudia po celom svete. Je súčasťou skupiny Mondi Group. Tá vlastní 51% akcií Mondi SCP. 49% akcií Mondi SCP vlastní ECO-INVESTMENT a.s., súkromná investičná holdingová spoločnosť so sídlom v Prahe vedená Milanom Fiľom.

O spoločnosti Mondi


Mondi je globálny líder v oblasti výroby obalov a papiera, ktorý pomáha robiť svet lepším výrobou produktov vytvorených pre udržateľnosť. Zamestnávame 24 000 ľudí vo viac ako 30 krajinách a prevádzkujeme integrovaný obchodný model s expertízou naprieč celým hodnotovým reťazcom, vďaka čomu zákazníkom poskytujeme široké spektrum inovatívnych priemyselných a spotrebiteľských koncových riešení. Ústredným bodom našej stratégie je udržateľnosť. Naše ambiciózne záväzky do roku 2030 sú zamerané na obehové riešenia, produkty vytvorené splnomocnenými ľuďmi a na kroky týkajúce sa klímy.

Tržby spoločnosti Mondi v roku 2025 dosiahli výšku 7,7 miliardy eur. Jej upravená EBITDA predstavovala 1,0 miliardy eur. Spoločnosť Mondi je kótovaná na Londýnskej burze (LSE) v kategórii ESCC – vlastné podiely v obchodných spoločnostiach (MNDI). Druhotne je tiež kótovaná na burze v Johannesburgu JSE Limited (MNP).
Mondigroup.com

O spoločnosti ECO-INVESTMENT a.s.


ECO-INVESTMENT a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície po celej Európe. Jeho hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa a real estate. Od jeho začiatkov je holding prítomný v rôznych charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Mondi získalo ocenenie „Výnimočná firma“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ocenenie PR
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