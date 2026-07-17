|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 17.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohuslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Mondi získalo ocenenie „Výnimočná firma“
Mondi SCP získala od TÜV SÜD Slovakia ocenenie "Výnimočná firma" za excelentnosť v oblasti kvality. Ocenenie je uznaním vynikajúcich výsledkov spoločnosti Mondi SCP v oblasti riadenia kvality.
Zdieľať
17.7.2026 (SITA.sk) - Mondi SCP získala od TÜV SÜD Slovakia ocenenie "Výnimočná firma" za excelentnosť v oblasti kvality.
Ocenenie je uznaním vynikajúcich výsledkov spoločnosti Mondi SCP v oblasti riadenia kvality.
TÜV SÜD Slovakia patrí medzi najuznávanejšie autority v oblasti zabezpečovania kvality a poskytuje certifikačné, inšpekčné a audítorské služby. Každoročne hodnotí desiatky spoločností z rôznych priemyselných odvetví, pričom ocenenie "Výnimočná firma" získajú iba tri z nich. Tento rok bolo ocenenie udelené spoločnosti Mondi SCP za jej dlhodobé úsilie o udržiavanie vysokých štandardov v oblasti riadenia kvality.
Mondi SCP v Ružomberku má zavedený komplexný systém riadenia kvality naprieč celou spoločnosťou, ktorý je založený na vyspelom a pevne zakotvenom systéme manažérstva kvality a podporovaný silnou kultúrou neustáleho zlepšovania. Závod sa zameriava na udržiavanie vysokých štandardov, posilňovanie spolupráce a zabezpečenie uplatňovania štandardov kvality v celej organizácii.
Ocenenie na slávnostnom odovzdávaní počas podujatia Stretnutie s TÜV SÜD, ktoré sa uskutočnilo v Tatranskej Lomnici prevzala Mária Jaššová, vedúca sekcie Kvality pre manažérske systémy a certifikáty.
"Ocenenie Výnimočná firma patrí všetkým našim kolegom, ktorí sa každý deň podieľajú na tom, aby sme svoju prácu robili kvalitne, zodpovedne a s dôrazom na neustále zlepšovanie. Kvalita nie je len o produktoch, ktoré vyrábame – je o našich ľuďoch, procesoch a spolupráci naprieč celou spoločnosťou. Veľmi ma teší, že naše dlhodobé úsilie získalo uznanie aj zvonka. Tento úspech nás motivuje pokračovať v tom, čo robíme dobre, ďalej na tom stavať a posúvať latku ešte vyššie," uviedla Silvia Kloptová, riaditeľka kvality Mondi SCP.
Toto ocenenie potvrdzuje vysoké štandardy kvality a zdôrazňuje význam riadenia kvality ako základu pre budovanie silného partnerstva so zákazníkmi.
Mondi SCP v Ružomberku je najväčší integrovaný závod na výrobu celulózy a papiera na Slovensku. Vyrába obalový papier, nenatieraný bezdrevný papier a trhovú buničinu zo zodpovedne získavaných surovín. Produkty sú recyklovateľné a každodenne ich využívajú zákazníci a ľudia po celom svete. Je súčasťou skupiny Mondi Group. Tá vlastní 51% akcií Mondi SCP. 49% akcií Mondi SCP vlastní ECO-INVESTMENT a.s., súkromná investičná holdingová spoločnosť so sídlom v Prahe vedená Milanom Fiľom.
Mondi je globálny líder v oblasti výroby obalov a papiera, ktorý pomáha robiť svet lepším výrobou produktov vytvorených pre udržateľnosť. Zamestnávame 24 000 ľudí vo viac ako 30 krajinách a prevádzkujeme integrovaný obchodný model s expertízou naprieč celým hodnotovým reťazcom, vďaka čomu zákazníkom poskytujeme široké spektrum inovatívnych priemyselných a spotrebiteľských koncových riešení. Ústredným bodom našej stratégie je udržateľnosť. Naše ambiciózne záväzky do roku 2030 sú zamerané na obehové riešenia, produkty vytvorené splnomocnenými ľuďmi a na kroky týkajúce sa klímy.
Tržby spoločnosti Mondi v roku 2025 dosiahli výšku 7,7 miliardy eur. Jej upravená EBITDA predstavovala 1,0 miliardy eur. Spoločnosť Mondi je kótovaná na Londýnskej burze (LSE) v kategórii ESCC – vlastné podiely v obchodných spoločnostiach (MNDI). Druhotne je tiež kótovaná na burze v Johannesburgu JSE Limited (MNP).
Mondigroup.com
ECO-INVESTMENT a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície po celej Európe. Jeho hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa a real estate. Od jeho začiatkov je holding prítomný v rôznych charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Mondi získalo ocenenie „Výnimočná firma“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Ocenenie je uznaním vynikajúcich výsledkov spoločnosti Mondi SCP v oblasti riadenia kvality.
TÜV SÜD Slovakia patrí medzi najuznávanejšie autority v oblasti zabezpečovania kvality a poskytuje certifikačné, inšpekčné a audítorské služby. Každoročne hodnotí desiatky spoločností z rôznych priemyselných odvetví, pričom ocenenie "Výnimočná firma" získajú iba tri z nich. Tento rok bolo ocenenie udelené spoločnosti Mondi SCP za jej dlhodobé úsilie o udržiavanie vysokých štandardov v oblasti riadenia kvality.
Mondi SCP v Ružomberku má zavedený komplexný systém riadenia kvality naprieč celou spoločnosťou, ktorý je založený na vyspelom a pevne zakotvenom systéme manažérstva kvality a podporovaný silnou kultúrou neustáleho zlepšovania. Závod sa zameriava na udržiavanie vysokých štandardov, posilňovanie spolupráce a zabezpečenie uplatňovania štandardov kvality v celej organizácii.
Ocenenie na slávnostnom odovzdávaní počas podujatia Stretnutie s TÜV SÜD, ktoré sa uskutočnilo v Tatranskej Lomnici prevzala Mária Jaššová, vedúca sekcie Kvality pre manažérske systémy a certifikáty.
"Ocenenie Výnimočná firma patrí všetkým našim kolegom, ktorí sa každý deň podieľajú na tom, aby sme svoju prácu robili kvalitne, zodpovedne a s dôrazom na neustále zlepšovanie. Kvalita nie je len o produktoch, ktoré vyrábame – je o našich ľuďoch, procesoch a spolupráci naprieč celou spoločnosťou. Veľmi ma teší, že naše dlhodobé úsilie získalo uznanie aj zvonka. Tento úspech nás motivuje pokračovať v tom, čo robíme dobre, ďalej na tom stavať a posúvať latku ešte vyššie," uviedla Silvia Kloptová, riaditeľka kvality Mondi SCP.
Toto ocenenie potvrdzuje vysoké štandardy kvality a zdôrazňuje význam riadenia kvality ako základu pre budovanie silného partnerstva so zákazníkmi.
Mondi SCP v Ružomberku je najväčší integrovaný závod na výrobu celulózy a papiera na Slovensku. Vyrába obalový papier, nenatieraný bezdrevný papier a trhovú buničinu zo zodpovedne získavaných surovín. Produkty sú recyklovateľné a každodenne ich využívajú zákazníci a ľudia po celom svete. Je súčasťou skupiny Mondi Group. Tá vlastní 51% akcií Mondi SCP. 49% akcií Mondi SCP vlastní ECO-INVESTMENT a.s., súkromná investičná holdingová spoločnosť so sídlom v Prahe vedená Milanom Fiľom.
O spoločnosti Mondi
Mondi je globálny líder v oblasti výroby obalov a papiera, ktorý pomáha robiť svet lepším výrobou produktov vytvorených pre udržateľnosť. Zamestnávame 24 000 ľudí vo viac ako 30 krajinách a prevádzkujeme integrovaný obchodný model s expertízou naprieč celým hodnotovým reťazcom, vďaka čomu zákazníkom poskytujeme široké spektrum inovatívnych priemyselných a spotrebiteľských koncových riešení. Ústredným bodom našej stratégie je udržateľnosť. Naše ambiciózne záväzky do roku 2030 sú zamerané na obehové riešenia, produkty vytvorené splnomocnenými ľuďmi a na kroky týkajúce sa klímy.
Tržby spoločnosti Mondi v roku 2025 dosiahli výšku 7,7 miliardy eur. Jej upravená EBITDA predstavovala 1,0 miliardy eur. Spoločnosť Mondi je kótovaná na Londýnskej burze (LSE) v kategórii ESCC – vlastné podiely v obchodných spoločnostiach (MNDI). Druhotne je tiež kótovaná na burze v Johannesburgu JSE Limited (MNP).
Mondigroup.com
O spoločnosti ECO-INVESTMENT a.s.
ECO-INVESTMENT a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície po celej Európe. Jeho hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa a real estate. Od jeho začiatkov je holding prítomný v rôznych charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Mondi získalo ocenenie „Výnimočná firma“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
VELO a MyBeat Cruises rozprúdia Dunaj aj tento rok
VELO a MyBeat Cruises rozprúdia Dunaj aj tento rok
<< predchádzajúci článok
Macron a Merz hľadajú nový impulz pre obrannú spoluprácu Európy – FOTO
Macron a Merz hľadajú nový impulz pre obrannú spoluprácu Európy – FOTO