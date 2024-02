Macron a Zelenskyj podpíšu bilaterálnu bezpečnostnú dohodu, Francúzsko opäť potvrdí odhodlanie pomáhať Ukrajine

15.2.2024 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho ukrajinský náprotivok v piatok podpíšu v Paríži bilaterálnu bezpečnostnú dohodu. Informoval o tom úrad francúzskeho premiéra, ale podrobnosti neposkytol.Elyzejský palác uviedol, že návšteva ukrajinského prezidenta bude pre Macrona príležitosťou „znova potvrdiť odhodlanie Francúzska pokračovať v poskytovaní neochvejnej podpory Ukrajine a ukrajinskému ľudu z dlhodobého hľadiska a so všetkými svojimi partnermi“. Lídri by mali diskutovať o situácii na frontovej línii, ukrajinských vojenských, ekonomických a humanitárnych potrebách o snahe Kyjiva pripojiť sa k Európskej únii Macron už skôr počas tohto roka hovoril o tom, že Francúzsko rokuje o bilaterálnej dohode podobnej tej, akú má Ukrajina so Spojeným kráľovstvom. Tá pokrýva obdobie 10 rokov. Zelenskyj priletí do Francúzska v rámci cesty, ktorá ho zavedie aj do Nemecka. Tam sa podľa jeho úradu v piatok stretne s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom . Ďalší deň sa zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, na ktorej okraji bude mať bilaterálne stretnutia s americkou viceprezidentkou Kamalou Harris , českým prezidentom Petrom Pavlom, dánskou premiérkou Mette Frederiksen a holandským premiérom Markom Ruttem